ПЛАН ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 128%
Сухум. 1 августа 2022. Абхазия-Информ. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в июле 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 259,4 млн. руб., что на больше 20,1 млн. руб. плановых показателей (108%).
По сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года в июле текущего года начислено на 7,1 млн. руб. больше (в июле 2021 года – 252,3 млн. руб.).
За семь месяцев объем начислений таможенных платежей составил 1 млрд. 616,9 млн. руб., план за отчетный период выполнен на 128%, сумма перевыполнения составила 355,5 млн. руб.
По сравнению с итогами за семь месяцев 2021 года в текущем периоде объем начислений таможенных платежей увеличился на 183,4 млн. руб. (за 7 мес. 2021– 1 млрд. 433,5 млн. руб.).