 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАН ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 128%

Новости Понедельник, 01 августа 2022 21:14
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАН ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 128%

Сухум. 1 августа 2022. Абхазия-Информ.  По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в июле 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 259,4 млн. руб., что на больше 20,1 млн. руб. плановых показателей (108%).

По сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года в июле текущего года начислено на 7,1 млн. руб. больше (в июле 2021 года –  252,3 млн. руб.).

За семь месяцев объем начислений таможенных платежей составил 1 млрд. 616,9 млн. руб., план за отчетный период выполнен на 128%, сумма перевыполнения составила 355,5 млн. руб. 

По сравнению с итогами за семь месяцев 2021 года в текущем периоде объем начислений таможенных платежей увеличился на 183,4 млн. руб. (за 7 мес. 2021– 1 млрд. 433,5 млн. руб.).

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 01 августа 2022 21:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДАУРУ КОВЕ ВРУЧИЛИ НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» ЗА НЕДЕЛЮ В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕН 141 СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.