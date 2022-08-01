ПЛАН ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 128%

Сухум. 1 августа 2022. Абхазия-Информ. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в июле 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 259,4 млн. руб., что на больше 20,1 млн. руб. плановых показателей (108%).

По сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года в июле текущего года начислено на 7,1 млн. руб. больше (в июле 2021 года – 252,3 млн. руб.).