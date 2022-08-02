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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА «СЛЕЗЫ ДОНБАССА»

Новости Вторник, 02 августа 2022 19:42
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ВЫСТАВКА «СЛЕЗЫ ДОНБАССА»

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. С  4 августа по 4 сентября 2022 г. в Сухуме, в музее Боевой Славы им. В. Ардзинба будет проходить выставка «Слезы Донбасса», основанная на материалах из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея. Выставка проводится в рамках реализации проекта «Территория Победы» и во исполнение Соглашения о сотрудничестве от 24 декабря 2018 г. между Государственным музеем Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба и Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы).

Фотовыставка организуется при  поддержке Посольства России в Абхазии, представительства Россотрудничества в Абхазии и содействии Министерства культуры РА. 

На выставке будут представлены материалы, демонстрирующие агрессию вооруженных формирований киевского режима против мирного населения ДНР  – фотографии многочисленных разрушений объектов инфраструктуры городов и сел, в т.ч. школ, больниц, жилых домов, храмов, дворцов культуры, музеев, гибель и ранения гражданских лиц.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 02 августа 2022 19:44

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