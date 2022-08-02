ВЫСТАВКА «СЛЕЗЫ ДОНБАССА»

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. С 4 августа по 4 сентября 2022 г. в Сухуме, в музее Боевой Славы им. В. Ардзинба будет проходить выставка «Слезы Донбасса», основанная на материалах из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея. Выставка проводится в рамках реализации проекта «Территория Победы» и во исполнение Соглашения о сотрудничестве от 24 декабря 2018 г. между Государственным музеем Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба и Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы).