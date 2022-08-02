 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ OPEN»

Новости Вторник, 02 августа 2022 19:48
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ OPEN»

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме,  в шахматной школе имени Анатолия Карпова стартовал  XIX Международный шахматный фестиваль «Абхазия Open». В турнире участвует около ста шахматистов. Самым   младшим  участникам соревнований – по шесть лет,  самому старшему  – 86 лет.

Первыми начали  соревноваться юные любители шахмат в возрасте до 8 лет.

 

В 18:00 за шахматные доски сели взрослые участники шахматного фестиваля.

В рамках фестиваля проводятся три турнира: один взрослый (турнир А) и два детских (В – для детей с 8 до 12 лет, С – для детей до 8 лет). В соревнованиях наряду с шахматистами Абхазии участвуют спортсмены из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи».

Соревнования проводятся по швейцарской системе. Детские соревнования (турниры В и С) будут проходить в семь туров,  взрослые (турнир А) – в девять туров. 8 августа состоится награждение победителей детских турниров, 10 августа – победителей соревнований между взрослыми шахматистами.

Кроме того в программе фестиваля предусмотрены: 11 августа – турнир по быстрым шахматам (рапид), а 12 августа – турнир по блицу.  

Рапид  – разновидность игры в шахматы с ограничением времени на обдумывание, где каждому игроку на всю партию даётся больше 10 минут, но менее часа. В блице все ходы должны быть сделаны каждым игроком за 10 минут и меньше.

6 августа, в рамках культурной программы фестиваля будет организована экскурсия по памятникам архитектуры Сухума, а 7 августа – посещение мини-сада президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба.  

Впервые Международный шахматный фестиваль «Абхазия Open» состоялся в 2004 году.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 02 августа 2022 19:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫСТАВКА «СЛЕЗЫ ДОНБАССА» РОССИЯНКА ОТДОХНУЛА В АБХАЗИИ И РАССКАЗАЛА О МЕСТИ ТАКСИСТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.