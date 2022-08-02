В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ OPEN»
Новости Вторник, 02 августа 2022 19:48
Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме, в шахматной школе имени Анатолия Карпова стартовал XIX Международный шахматный фестиваль «Абхазия Open». В турнире участвует около ста шахматистов. Самым младшим участникам соревнований – по шесть лет, самому старшему – 86 лет.
Первыми начали соревноваться юные любители шахмат в возрасте до 8 лет.
В 18:00 за шахматные доски сели взрослые участники шахматного фестиваля.
В рамках фестиваля проводятся три турнира: один взрослый (турнир А) и два детских (В – для детей с 8 до 12 лет, С – для детей до 8 лет). В соревнованиях наряду с шахматистами Абхазии участвуют спортсмены из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи».
Соревнования проводятся по швейцарской системе. Детские соревнования (турниры В и С) будут проходить в семь туров, взрослые (турнир А) – в девять туров. 8 августа состоится награждение победителей детских турниров, 10 августа – победителей соревнований между взрослыми шахматистами.
Кроме того в программе фестиваля предусмотрены: 11 августа – турнир по быстрым шахматам (рапид), а 12 августа – турнир по блицу.
Рапид – разновидность игры в шахматы с ограничением времени на обдумывание, где каждому игроку на всю партию даётся больше 10 минут, но менее часа. В блице все ходы должны быть сделаны каждым игроком за 10 минут и меньше.
6 августа, в рамках культурной программы фестиваля будет организована экскурсия по памятникам архитектуры Сухума, а 7 августа – посещение мини-сада президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба.
Впервые Международный шахматный фестиваль «Абхазия Open» состоялся в 2004 году.
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