В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ OPEN»

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме, в шахматной школе имени Анатолия Карпова стартовал XIX Международный шахматный фестиваль «Абхазия Open». В турнире участвует около ста шахматистов. Самым младшим участникам соревнований – по шесть лет, самому старшему – 86 лет. Первыми начали соревноваться юные любители шахмат в возрасте до 8 лет.