МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РОЗДАНЫ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту провел акцию, в ходе которой 100 молодых семей Абхазии получили продуктовые и хозяйственные наборы.



В наборах все самое необходимое: крупы, мука, макаронные изделия, масло, сахар, чай, мыло и другое.



