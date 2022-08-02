МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РОЗДАНЫ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ
Новости Вторник, 02 августа 2022 20:16
Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту провел акцию, в ходе которой 100 молодых семей Абхазии получили продуктовые и хозяйственные наборы.
В наборах все самое необходимое: крупы, мука, макаронные изделия, масло, сахар, чай, мыло и другое.
Председатель Госкомитета Джемал Губаз поблагодарил спортивную общественность страны, благодаря которой были собраны продукты.
Семьи выразили слова искренней благодарности за помощь и внимание.
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