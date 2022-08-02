КОМАНДА АГУ ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ ЗА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА СОЧИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. Завершился первый круг чемпионата города Сочи по футболу, в котором принимает участие команда Абхазского государственного университета.



По регламенту турнира он проходит в два этапа – в первом команды сыграли по схеме «каждый с каждым» в один круг, во втором этапе восемь первых мест образуют Высшую лигу, а восемь команд со второй части турнирной таблицы поборются за медали Первой лиги.



