КОМАНДА АГУ ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ ЗА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА СОЧИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. Завершился первый круг чемпионата города Сочи по футболу, в котором принимает участие команда Абхазского государственного университета.
По регламенту турнира он проходит в два этапа – в первом команды сыграли по схеме «каждый с каждым» в один круг, во втором этапе восемь первых мест образуют Высшую лигу, а восемь команд со второй части турнирной таблицы поборются за медали Первой лиги.
По итогам первого круга наша команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, войдя в восьмерку команд, которая продолжит борьбу за чемпионство. На счету нашей команды девять побед, две ничьи и четыре поражения. Второй круг чемпионата стартует в конце августа, в нем каждая из восьмерок сыграет еще в один круг и определит итоговое положение команд.
А уже в эту субботу, 6 августа, стартует Кубок города Сочи. В первом матче нашей команде предстоит сыграть с «Трактором».