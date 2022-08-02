 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОМАНДА АГУ ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ ЗА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА СОЧИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

Новости Вторник, 02 августа 2022 20:18
Оцените материал
(0 голосов)
КОМАНДА АГУ ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ ЗА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА СОЧИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. Завершился первый круг чемпионата города Сочи по футболу, в котором принимает участие команда Абхазского государственного университета. 

По регламенту турнира он проходит в два этапа – в первом команды сыграли по схеме «каждый с каждым» в один круг, во втором этапе восемь первых мест образуют Высшую лигу, а восемь команд со второй части турнирной таблицы поборются за медали Первой лиги.

По итогам первого круга наша команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, войдя в восьмерку команд, которая продолжит борьбу за чемпионство. На счету нашей команды девять побед, две ничьи и четыре поражения. Второй круг чемпионата стартует в конце августа, в нем каждая из восьмерок сыграет еще в один круг и определит итоговое положение команд. 

А уже в эту субботу, 6 августа, стартует Кубок города Сочи. В первом матче нашей команде предстоит сыграть с «Трактором».  

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 02 августа 2022 20:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РОЗДАНЫ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ КОНЦЕРТ АФИНЫ ДЕЛИОНИДИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.