КОНЦЕРТ АФИНЫ ДЕЛИОНИДИ
Новости Вторник, 02 августа 2022 20:20
Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. 11 августа в Доме культуры Гулрыпшского района имени Г. Гулия состоится концерт российской эстрадной певицы, обладательницы премий «Звезда Дорожного радио», «Шансон года в Кремле» Афины Делиониди. Начало в 19:00. Вход свободный.
Организатор – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.
Афина Делиониди родилась в казахстанском городе Кентау. Детство провела в Сухуме. В 17 лет она переехала в Санкт-Петербург, где окончила Институт культуры и искусств и начала певческую карьеру.
Афина – певица, выступающая в жанре эстрадного шансона. Энергичная и харизматичная вокалистка покорила эстраду и стала обладательницей престижных наград «Звезда Дорожного радио», «Женщина года – 2010», лауреатом премий «Шансон года в Кремле», «Шансон года» в БКЗ «Октябрьский», участница проекта «Голос 60+».
Последнее от Super User
- ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
- ВЫПУСКНИКИ СУХУМСКОГО МУЗУЧИЛИЩА, ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ ВЫСТУПЯТ ПЕРЕД АБХАЗСКОЙ ПУБЛИКОЙ
- 68 ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В АБХАЗИИ НЕ ПОСЕЩАЮТ ШКОЛУ
- КОМАНДА АГУ ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ ЗА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА СОЧИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ
- МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РОЗДАНЫ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ