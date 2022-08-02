КОНЦЕРТ АФИНЫ ДЕЛИОНИДИ

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. 11 августа в Доме культуры Гулрыпшского района имени Г. Гулия состоится концерт российской эстрадной певицы, обладательницы премий «Звезда Дорожного радио», «Шансон года в Кремле» Афины Делиониди. Начало в 19:00. Вход свободный.



Организатор – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.



