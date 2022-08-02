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Абхазия Информ

КОНЦЕРТ АФИНЫ ДЕЛИОНИДИ

Новости Вторник, 02 августа 2022 20:20
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КОНЦЕРТ АФИНЫ ДЕЛИОНИДИ

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. 11 августа в Доме культуры Гулрыпшского района имени Г. Гулия состоится концерт российской эстрадной певицы, обладательницы премий «Звезда Дорожного радио», «Шансон года в Кремле» Афины Делиониди. Начало в 19:00. Вход свободный. 

Организатор – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту. 

Афина Делиониди родилась в казахстанском городе Кентау. Детство провела в Сухуме. В 17 лет она переехала в Санкт-Петербург, где окончила Институт культуры и искусств и начала певческую карьеру. 

Афина – певица, выступающая в жанре эстрадного шансона. Энергичная и харизматичная вокалистка покорила эстраду и стала обладательницей престижных наград «Звезда Дорожного радио», «Женщина года – 2010», лауреатом премий «Шансон года в Кремле», «Шансон года» в БКЗ «Октябрьский», участница проекта «Голос 60+».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 02 августа 2022 20:22

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