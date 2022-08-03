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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Новости Среда, 03 августа 2022 19:40
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. В Москве состоялось заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

В состав абхазской части рабочей группы, возглавляемой вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган (сопредседатель абхазской части рабочей группы) входят министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа, представители министерств финансов, юстиции, внутренних дел и Национального банка Республики Абхазия. В заседании рабочей группы также участвовала начальник государственно-правового управления Администрации Президента Республики Абхазия Натела Ломия.

С российской стороны в заседании участвовали заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач (сопредседатель российской части рабочей группы), представители Минюста, Минфина, Минэнерго, Минтруда, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга, ФНС и ФТС России.

Стороны рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере инвестиционного, налогового, образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения. Работа двусторонней группы направлена на выработку рекомендаций по устранению правовых препятствий в осуществлении совместных проектов в указанных сферах. Программа утверждена сторонами 12 ноября 2020 года. Документ включает в себя мероприятия, которые должны быть реализованы с 2021 по 2023 год. Они затрагивают различные сферы – вопросы гражданства, налогового и таможенного регулирования, защиты инвестиций. Программа предусматривает подписание целого ряда международных соглашений, принятие законодательных и подзаконных актов республики. Сопредседатели высоко оценивают проделанную ведомствами работу и выражают уверенность в том, что намеченные планы будут реализованы в срок.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 03 августа 2022 19:42

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