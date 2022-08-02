ВЫПУСКНИКИ СУХУМСКОГО МУЗУЧИЛИЩА, ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ ВЫСТУПЯТ ПЕРЕД АБХАЗСКОЙ ПУБЛИКОЙ
Новости Вторник, 02 августа 2022 20:25
Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Музыкальные каникулы» 3 августа в Абхазской государственной филармонии им.Р.Д.Гумба состоится концерт выпускников Сухумского государственного музыкального училища им. А.Ч.Чичба, обучающихся в Вузах России.
В концерте принимают участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия и Государственная хоровая капелла Республики Абхазия.
Начало в 19:00.