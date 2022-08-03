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Абхазия Информ

СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Новости Среда, 03 августа 2022 19:51
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СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии и транспортная милиция на постоянной основе будут проводить совместные рейды во всех районах Абхазии на предмет соблюдения гражданами республики и гостями страны правил поведения на воде.

В последнее время участились случаи их систематического нарушения. Сегодня совместный рейд  проходил в акватории абхазской столицы. На служебном катере ГИМС МЧС Абхазии спасатели и представители транспортной милиции  проинспектировали столичную бухту от района Маяка до Синопа.

Особую тревогу вызывают любители  сапов-плавательных  досок. Без спасательных жилетов, на взятых на прокат приспособлениях они заплывают глубоко в море, а это чревато непредсказуемыми последствиями. По словам спасателей, владельцы прокатных пунктов обязаны экипировать желающих воспользоваться сапами спасательными жилетами. Заплывать же на них  разрешено на расстоянии не более 200 метров от берега. Помимо  этого  купающиеся в море нередко  заплывают далеко за пределы купальных зон, минуя ограничительные буи  на 300-400 метров. Отсюда и рост несчастных случаев на воде.

Совместные рейды  ГИМС и транспортной милиции в акваториях всех городов Абхазии призваны стабилизировать ситуацию.

По словам руководства ГИМС МЧС Абхазии в Парламенте страны прошли необходимые процедуры рассмотрения  документы, определяющие параметры и уровень штрафных санкций за нарушение правил поведения на воде. После согласований в Администрации  президента они вступят в законную силу и будут применяться к нарушителям в полном объеме.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 03 августа 2022 19:52

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