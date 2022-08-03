АЛИК ГАБЕЛИЯ: НАДЕЮСЬ, ЧТО УДАСТСЯ СОЗДАТЬ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ НА ТЕРРИТОРИИ СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ

«Мы около месяца проводим археологические раскопки. Каждый год по учебному плану студенты исторического факультета должны проходить такую практику, которая длится две недели. Практика студентов завершилась, но раскопки продолжаются», – сказал Габелия.

По его словам, вот уже 25 лет, как эта крепость, кроме всего прочего, является базой для проведения практики.

«Основная задача раскопок – это изучение предметов материальной культуры. Сухумская крепость – это клад материальной культуры. Копнешь лопатой, и ты натыкаешься на артефакты. Любой обломок черепицы, осколок глиняной посуды представляют большой интерес для археологов и историков. Но встречаются и особые находки. В этом году мы заложили раскоп в том месте, где можем напасть на следы могилы Келешбея. Мы знаем, что он захоронен в Сухумской крепости и знаем, где предположительно искать его могилу», – поделился Габелия.

Ученый особо подчеркнул, что поиск могилы Келешбея – это очень важное для истории Абхазии дело.

«Мы должны точно знать, где он был захоронен. У нас есть фотография могильного сооружения, довольно помпезного, которое было построено в начале XX века на народные средства. Наша обязанность найти останки владетельного князя и обозначать, что он был захоронен здесь, а если удастся и памятник поставить», – выразил надежду историк.

Напасть на след могилы Келешбея пока что не удается, но найдено немало интересных артефактов, таких как фрагменты амфор, пифосов, черепицы.

«Вы можете наблюдать краснолаковую поливную керамику, водопроводные трубы, крепостные стены разных веков, христианские захоронения, более 100 пушечных ядер. А на той неделе мы нашли довольно большую пушку, которая находилась в земле на глубине 1,5 метров. Она предназначена для бомбометания, у неё очень большой калибр - 273. Известно, что это – модель пушки "отечественная или русская трехпудовая опытная бомбовая береговая пушка". Дальность стрельбы из такого орудия – до 2,5 километров. Вслед за ней мы нашли еще одну пушку. Такие пушки состояли на вооружении Российской империи и были основным оборонительным орудием в Сухумской крепости», – рассказал историк.

Ученый отметил, что подобных находок в Абхазии еще не было.

«Пушки здесь никогда ранее не находили. Найденные крупнокалиберные пушки относятся к середине XIX века. Обычно таким пользуется береговая охрана, их не так много на Кавказе. Одна такая пушка найдена в Дагестане, она стоит в музее. В 70-е годы XIX века во время Русско-турецкой войны здесь проходили сражения. Похоже на то, что русскими войсками пушки были привезены для этого. Нашей находкой заинтересовались специалисты из Санкт-Петербургского института этнологии, которые приехали, чтобы посмотреть найденное нами. Они обещали передать подробную информацию о находках коллегам из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи», – сказал Габелия.

Найденные артефакты собираются, склеиваются. На данный момент удалось собрать осколки и склеить большой керамический сосуд и крышку к нему.

«Мы шифруем все найденное, отбираем для зарисовки, затем в течение года будем заниматься исследованием всего найденного, писать статьи, готовить доклады. Если наши музеи пожелают, мы им передадим эти артефакты», – поделился планами Габелия.

Алик Габелия с сожалением отметил, что средств, которые выделяются на археологические раскопки в рамках практики, недостаточно для проведения масштабных, систематических исследований.

«В этом году молодежь сильно заинтересовалась раскопками. Практика закончилась, студенты разошлись, правда, некоторые из них возвращаются и помогают. Также много молодых людей, дети с родителями приходят помочь в качестве волонтеров. Министр культуры Даур Кове, увидев, что мы делаем, обратился к министру обороны Владимиру Ануа с просьбой оказать содействие в проведении раскопок на территории Сухумской крепости. Уже вторую неделю – сначала курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, а сейчас военнослужащие Минобороны из артиллерийской части, помогают в раскопках. Есть волонтеры, которые ходят около месяца, в выходные дни помогают работники «Аквафона». Здесь есть работа для каждого», – сказал руководитель раскопок.

На вопрос, когда раскопки завершатся, Алик Габелия отметил, что пока есть волонтёры и заинтересованные люди, будет идти работа. По его словам, после обращения к главе Администрации Сухума Беслану Эшба, тот оказал финансовую поддержку.

«Памятник находится в центре города, имеет республиканское значение и город должен поддерживать в силу своих возможностей. Глава администрации понимает всю значимость раскопок и поэтому поддержал нас», – сказал Габелия.

В завершении беседы Алик Габелия выразил большую надежду на то, что удастся создать Музей под открытым небом на территории Сухумской крепости.

«Мы мечтаем создать музей под открытым небом, если конечно же нам удастся. Найденные артефакты мы передадим, либо в Государственный музей, либо в Музей боевой славы. Мы будем это обсуждать», – подытожил он.