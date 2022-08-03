100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР АВТАНДИЛА ГОГОБЕРИДЗЕ

Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. 3 августа 100 лет исполнилось бы заслуженному мастеру спорта СССР, серебряному и бронзовому призеру чемпионатов СССР по футболу Автандилу Николаевичу Гогоберидзе. Автандил Гогоберидзе родился 3 августа 1922 года в городе Сухум. В футбол начал играть в местной спортшколе в 1936 году. Выступал за сухумские «Пищевик» (1939) и «Динамо» (1940-1941), но большую часть карьеры провел в тбилисском «Динамо», за которое играл на протяжении 17 сезонов (1945-1961), забил 127 мячей в 341 матче.

Гогоберидзе в период с 1952 по 1954 год вызывался в сборную СССР, провел в ее составе три официальных матча (1 гол), в том числе одну встречу - на первой для советских спортсменов Олимпиаде-1952 в Хельсинки.

Завершив выступления, Гогоберидзе возглавил тбилисское «Динамо» в качестве тренера (1961-1962), затем занял должность начальника команды (1963-1965). При непосредственном участии Автандила Гогоберидзе динамовцы победили в чемпионате СССР 1964 года.



С 1966 по 1967 год тренировал тбилисский «Локомотив», но попал в автомобильную аварию, после которой потерял речь и был прикован к постели. Скончался 20 ноября 1980 года.