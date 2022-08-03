СТАРТУЕТ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ»

Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. В рамках XX юбилейного Международного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…» запланировано два концерта – в Сухуме и в Пицунде. Первый пройдет 26 августа в 20:00 в Абхазском государственном драматическом театре имени С. Я. Чанба, а 28 августа в 20:30 фестиваль продолжится в Пицундском храме.