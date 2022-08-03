СТАРТУЕТ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ»
Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. В рамках XX юбилейного Международного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…» запланировано два концерта – в Сухуме и в Пицунде. Первый пройдет 26 августа в 20:00 в Абхазском государственном драматическом театре имени С. Я. Чанба, а 28 августа в 20:30 фестиваль продолжится в Пицундском храме.
Вместе с Хиблой Герзмава на сцену выйдут: Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель Владимир Спиваков) под управлением Феликса Коробова, сопрано Вероника Джиоева, тенор Мигран Агаджанян, баритон Василий Ладюк, балерина Кристина Чкотуа.
Продажа билетов на фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» в кассах стартует 4 августа в 12:00.
Кассы расположены по адресу:
г. Сухум – Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба, ул. Пушкина, 1. Телефон для справок: +7(940)7214-214;
г. Пицунда – ул. Гицба, 8. Телефон для справок: +7(940) 925-38-88.
Онлайн-продажа билетов на фестиваль откроется 4 августа с 12:00 на сайте Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера – https://rusdram.org/theater/performs/62ea5006765a89443c70f5d6
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