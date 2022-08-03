ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БЖАНИЯ: РЕСПУБЛИКА ВСЕГДА БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОНБАСС
Новости Среда, 03 августа 2022 20:12
Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. Абхазия всегда будет поддерживать народ Донбасса, сообщил президент республики Аслан Бжания в беседе с Telegram-каналом Sputnik «Ближнее зарубежье». По его словам, всё это время на Донбассе служит группа из Абхазии.
Бжания отметил, что республика признала независимость ДНР и ЛНР, быстро попыталась оказать поддержку жителям. Абхазия разместила у себя детей из Донбасса, свыше 100 человек, уточнил президент. Также он заверил, что его страна всегда будет оказывать поддержку народу Донбасса, в связи с тем, что относительно недавно аналогичное испытывал народ Абхазии.
Абхазский лидер 25 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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