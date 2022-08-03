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Абхазия Информ

БЖАНИЯ: ПОГРАНПУНКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ БРАТСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

Новости Среда, 03 августа 2022 20:13
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БЖАНИЯ: ПОГРАНПУНКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ БРАТСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. Между Россией и Абхазией сегодня действует пограничный переход через реку Псоу. У границы постоянно скапливаются автомобильные очереди.

Ситуацию прокомментировал президент Абхазии Аслан Бжания. По его словам, действие такой границы архаично и не соответствует современному этапу братских отношений с Россией. 

«Немножко это разнится с тем, как должно быть, на мой взгляд», – заявил абхазский лидер. 

В противопоставление этому он привел действие границы между Белоруссией и Россией: «Между Россией и Белоруссией есть граница. Но режим работы на пункте пропуска свободный. У нас, к сожалению, пока такого нет». 

Аслан Бжания также напомнил, что еще в 2014 году между Москвой и Сухумом был заключен договор о создании условий для свободного пересечения границы. Но по разным причинам этот пункт не реализован.

Президент Абхазии выразил желание это исправить. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 03 августа 2022 20:16

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