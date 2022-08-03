БЖАНИЯ: ПОГРАНПУНКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ БРАТСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. Между Россией и Абхазией сегодня действует пограничный переход через реку Псоу. У границы постоянно скапливаются автомобильные очереди.
Ситуацию прокомментировал президент Абхазии Аслан Бжания. По его словам, действие такой границы архаично и не соответствует современному этапу братских отношений с Россией.
«Немножко это разнится с тем, как должно быть, на мой взгляд», – заявил абхазский лидер.
В противопоставление этому он привел действие границы между Белоруссией и Россией: «Между Россией и Белоруссией есть граница. Но режим работы на пункте пропуска свободный. У нас, к сожалению, пока такого нет».
Аслан Бжания также напомнил, что еще в 2014 году между Москвой и Сухумом был заключен договор о создании условий для свободного пересечения границы. Но по разным причинам этот пункт не реализован.
Президент Абхазии выразил желание это исправить.
Последнее от Super User
- КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ВЕРНУЛ В ПАРЛАМЕНТ МАТЕРИАЛЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧИ ГОСДАЧИ «ПИЦУНДА»
- ГЕНПРОКУРОР АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ
- ПОСОЛ АБХАЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 43-Й ГОДОВЩИНЕ ОСНОВАНИЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БЖАНИЯ: РЕСПУБЛИКА ВСЕГДА БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОНБАСС
- СТАРТУЕТ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ»