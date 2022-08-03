БЖАНИЯ: ПОГРАНПУНКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ БРАТСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

«Немножко это разнится с тем, как должно быть, на мой взгляд», – заявил абхазский лидер.



В противопоставление этому он привел действие границы между Белоруссией и Россией: «Между Россией и Белоруссией есть граница. Но режим работы на пункте пропуска свободный. У нас, к сожалению, пока такого нет».



Аслан Бжания также напомнил, что еще в 2014 году между Москвой и Сухумом был заключен договор о создании условий для свободного пересечения границы. Но по разным причинам этот пункт не реализован.

Президент Абхазии выразил желание это исправить.