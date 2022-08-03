ПОСОЛ АБХАЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 43-Й ГОДОВЩИНЕ ОСНОВАНИЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. По приглашению руководства Военно-воздушных сил Республики Никарагуа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 43-й годовщине основания Военно-воздушных сил Республики Никарагуа.

На мероприятии присутствовали президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, вице-президент Росарио Мурильо, руководство министерства обороны, представители правительства и дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Никарагуа.



По завершении мероприятия президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега приветствовал послов, присутствовавших на данном торжественном событии.



Команданте Даниэль Ортега передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Республики Абхазия Аслану Бжания и братскому абхазскому народу.



В свою очередь Инар Ладария поблагодарил президента Республики Никарагуа за всестороннюю поддержку Республики Абхазия.