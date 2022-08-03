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Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 43-Й ГОДОВЩИНЕ ОСНОВАНИЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Новости Среда, 03 августа 2022 20:20
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ПОСОЛ АБХАЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 43-Й ГОДОВЩИНЕ ОСНОВАНИЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. По приглашению руководства Военно-воздушных сил Республики Никарагуа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 43-й годовщине основания Военно-воздушных сил Республики Никарагуа. 

На мероприятии присутствовали президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, вице-президент Росарио Мурильо, руководство министерства обороны, представители правительства и дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Никарагуа.

По завершении мероприятия президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега приветствовал послов, присутствовавших на данном торжественном событии. 

Команданте Даниэль Ортега передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Республики Абхазия Аслану Бжания и братскому абхазскому народу. 

В свою очередь Инар Ладария поблагодарил президента Республики Никарагуа за всестороннюю поддержку Республики Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 03 августа 2022 20:23

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