ГЕНПРОКУРОР АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ

В рамках реализации Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Абхазии и Генеральной прокуратурой Российской Федерации в городе Сухум проведены семинары на темы: «Организация и осуществление прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, сравнительный анализ антинаркотического законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия»; «Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав предпринимателей» и круглые столы на темы: «Обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве»; «Организация и практика прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды».

В ходе мероприятий с докладами выступили представители Генеральной прокуратуры Абхазии, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Университета прокуратуры Российской Федерации.