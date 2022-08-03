ГЕНПРОКУРОР АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ
Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия состоялась официальная встреча генпрокурора Адгура Агрба с членами делегации Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В рамках реализации Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Абхазии и Генеральной прокуратурой Российской Федерации в городе Сухум проведены семинары на темы: «Организация и осуществление прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, сравнительный анализ антинаркотического законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия»; «Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав предпринимателей» и круглые столы на темы: «Обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве»; «Организация и практика прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды».
В ходе мероприятий с докладами выступили представители Генеральной прокуратуры Абхазии, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Университета прокуратуры Российской Федерации.
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