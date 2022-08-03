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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРОР АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ

Новости Среда, 03 августа 2022 20:31
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ГЕНПРОКУРОР АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ

Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ.  В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия состоялась  официальная встреча генпрокурора Адгура Агрба с членами делегации Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В рамках реализации  Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Абхазии  и Генеральной прокуратурой  Российской Федерации в городе Сухум проведены   семинары на темы: «Организация и осуществление прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, сравнительный анализ антинаркотического законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия»; «Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав предпринимателей» и круглые столы  на темы: «Обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве»; «Организация и практика прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды».

В ходе мероприятий с докладами выступили  представители  Генеральной прокуратуры Абхазии,  Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Университета прокуратуры Российской Федерации.       

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 03 августа 2022 20:33

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