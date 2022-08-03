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Абхазия Информ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ВЕРНУЛ В ПАРЛАМЕНТ МАТЕРИАЛЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧИ ГОСДАЧИ «ПИЦУНДА»

Новости Среда, 03 августа 2022 20:43
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ВЕРНУЛ В ПАРЛАМЕНТ МАТЕРИАЛЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧИ ГОСДАЧИ «ПИЦУНДА»

Сухум. 3 августа 2022. Абхазия-Информ. Конституционный суд Абхазии вернул в Парламент запрос и материалы по Соглашению о передаче госдачи «Пицунда» России.

Согласно определению и.о. руководителя Аппарата КС, который сослался на Кодекс о конституционной юрисдикции, заявитель в обращении должен привести свою позицию по поставленному вопросу и дать ее правовое обоснование. К тому же, в запросе Парламента не указаны положения, которые противоречили бы Конституции Абхазии.

Заявитель имеет право в течение трех дней обжаловать возвращение запроса, а также вновь направить обращение в Конституционный суд после устранения перечисленных недостатков.

Определение аппарата Конституционного суда Республики Абхазия о возращении материалов заявителю

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возвращении материалов заявителю

город Сухум                                                               03 августа 2022 года

Исполняющий обязанности Руководителя аппарата Конституционного суда Республики Абхазия, рассмотрев поступившее в Конституционный суд Республики Абхазия 01.08.2022 обращение Народного Собрания − Парламента Республики Абхазия о проверке соответствия Конституции Республики Абхазия не вступившего в законную силу Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москве,

у с т а н о в и л:

В Конституционный суд Республики Абхазия 01.08.2022 поступило обращение в форме запроса Народного Собрания − Парламента Республики Абхазия о проверке соответствия Конституции Республики Абхазия не вступившего в законную силу Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москве.

Из запроса следует, что в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия внесено на ратификацию Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное 19 января 2022 года в г. Москве. Парламент Республики Абхазия, изучив Соглашение, руководствуясь положениями подпункта б пункта 1 части 2 статьи 72Конституции Республики Абхазия, подпункта б пункта 1 части 1 статьи 46 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», статьи 87, пункта 1 статьи 88 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции, части 1 статьи 36 Закона Республики Абхазия «О международных договорах Республики Абхазия», принял решение обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия Конституции Республики Абхазия не вступившего в законную силу Соглашения. Основаниями к рассмотрению дела в Конституционном суде заявитель указал положения, предусмотренные подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 3 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции. Руководствуясь статьей 33, пунктом 1 статьи 88 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия просит Конституционный суд Республики Абхазия проверить соответствие Конституции Республики Абхазия не вступившего в законную силу Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москве.

Рассмотрев запрос Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и прилагаемые к нему материалы, прихожу к следующему.

В соответствии с подпунктом б пункта 1 части 2 статьи 72Конституции Республики Абхазия, подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 3 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции, подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 46 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» Конституционный суд Республики Абхазия разрешает дела о соответствии Конституции Республики Абхазия не вступивших в силу международных договоров, вследствие чего обращение Народного Собрания − Парламента Республики Абхазия подведомственно Конституционному суду.

В соответствии со статьей 87 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции правом на обращение в Конституционный суд с запросом о соответствии Конституции Республики Абхазия не вступившего в силу международного договора Республики Абхазия обладают Президент Республики Абхазия, Народное Собрание − Парламент Республики Абхазия, Кабинет Министров Республики Абхазия, Верховный суд Республики Абхазия, Арбитражный суд Республики Абхазия и органы местного самоуправления. Таким образом, обращение исходит от надлежащего органа.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 34 Кодекса Республики Абхазия к обращению приложен документ об уплате государственной пошлины.

В то же время запрос Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия не отвечает по форме требованиям Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции  по следующим основаниям.

1. Пункт 8 части 2 статьи 33 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции предъявляет к заявителю требование привести в обращении свою позицию по поставленному им вопросу и дать ее правовое обоснование со ссылкой на соответствующие нормы Конституции Республики Абхазия. Народным Собранием − Парламентом Республики Абхазия не указываются в запросе положения  Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москве, которые, по мнению Парламента Республики Абхазия, противоречат Конституции Республики Абхазия, соответственно отсутствует необходимая правовая аргументация заявителя со ссылкой на нормы Конституции.

Необходимость выполнения заявителем требований пункта 8 части 2 статьи 33 Кодекса обусловлена также положениями части 3 статьи 73 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции, в соответствии с которой Конституционный суд Республики Абхазия не связан при принятии решения основаниями и доводами, изложенными в обращении, и принимает постановления и дает заключения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению в обращении.

В качестве основания, дающего право на обращение в Конституционный суд Республики Абхазия, наряду с нормами Конституции Республики Абхазия, Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции и Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», устанавливающими компетенцию Конституционного суда по рассмотрению запроса о соответствии Конституции не вступившего в законную силу международного договора Республики Абхазия, Народное Собрание − Парламент Республики Абхазия указывает пункт 1 статьи 88 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции. Согласно указанной норме запрос о соответствии Конституции Республики Абхазия не вступившего в силу международного договора Республики Абхазия допустим, если упоминаемый в запросе международный договор Республики Абхазия в соответствии с законодательством Республики Абхазия подлежит ратификации Народным Собранием − Парламентом Республики Абхазия или утверждению иным органом государственной власти. Исходя из изложенного, следует вывод, что Парламент Республики Абхазия счел возможным обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия лишь на том основании, что Соглашение подлежит ратификации. В то же время статья 88 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции содержит два условия допустимости запроса, которые следует рассматривать во взаимосвязи. Согласно пункту 2 указанной статьи запрос о соответствии Конституции Республики Абхазия не вступившего в силу международного договора Республики Абхазия допустим, если заявитель считает не вступивший в силу международный договор Республики Абхазия не подлежащим введению в действие и применению в Республике Абхазия из-за его несоответствия Конституции Республики Абхазия. Условие допустимости запроса, сформулированное в пункте 2 статьи 88 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции, означает обязанность изложения заявителем собственной правовой позиции о неконституционности международного договора со ссылкой на соответствующие положения Конституции.

2. В соответствии с частью 3 статьи 34 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции обращение и прилагаемые к нему в соответствии с частью первой указанной статьи материалы представляются в Конституционный суд с копиями в количестве трех экземпляров.

Сопроводительным письмом Спикера Народного Собрания − Парламента Республики Абхазия в адрес Конституционного суда Республики Абхазия направлены:

− копии Постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия от 21 июля 2022 года № 5404-с-VII «Об обращении в Конституционный суд Республики Абхазия с запросом о соответствии Конституции Республики Абхазия не вступившего в законную силу Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москве в трех экземплярах;

− копии Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москве в трех экземплярах;

− копии проекта Закона Республики Абхазия «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» в трех экземплярах;

− копии доверенности на представителя Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Аршба Б.Д. в трех экземплярах;

− документ об уплате государственной пошлины.

В то же время в адрес Конституционного суда Республики Абхазия не представлен оригинал обращения Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Кроме того, в качестве приложения в запросе Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия значатся «копии запроса «О проверке соответствия Конституции Республики Абхазия не вступившего в законную силу Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москве в трех экземплярах;», что является ошибочным.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 36 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции,

о п р е д е л и л:

1. Возвратить Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия запрос и прилагаемые материалы.

2. На основании частей 3 и 6 статьи 36 Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции разъяснить заявителю его право:

− обжаловать в трехдневный срок возвращение обращения Председателю Конституционного суда Республики Абхазия, который по этому вопросу не позднее чем через день после подачи жалобы принимает окончательное решение;

− вновь направить обращение в Конституционный суд Республики Абхазия после устранения недостатков, перечисленных в Определении аппарата Конституционного суда.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Конституционного суда Республики Абхазия  М. Пилия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 03 августа 2022 20:55

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