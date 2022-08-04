ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Сухум. 4 августа 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра был подвергнут проверке торговый объект. В результате осмотра обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 8 200 шт. и электронные сигареты в количестве 135 ед., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.
В ходе реализации оперативной информации в г. Пицунда, Гагрского района был подвергнут осмотру торговый объект. В результате осмотра обнаружена и изъята алкогольная продукция, приобретенная ранее в магазине беспошлинной торговли общим количеством 48 ед.
Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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