ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 4 августа 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра был подвергнут проверке торговый объект. В результате осмотра обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 8 200 шт. и электронные сигареты в количестве 135 ед., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.

В ходе реализации оперативной информации в г. Пицунда, Гагрского района был подвергнут осмотру торговый объект. В результате осмотра обнаружена и изъята алкогольная продукция, приобретенная ранее в магазине беспошлинной торговли общим количеством 48 ед.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.