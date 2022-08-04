580 МЛН РУБЛЕЙ БЫЛО НАПРАВЛЕНО НА МЕРОПРИЯТИЯ В СТОЛИЦЕ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ 2020-2022 ГГ.

По городу Сухум в рамках реализации российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы реализовываются мероприятия по асфальтированию улиц, ремонту водоводов, канализации, ливневых канализаций, а также ремонту электроподстанций и распределительных сетей.

Сухум. 4 августа 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба на совещании, которое провел президент Абхазии Аслан Бжания, проинформировал об инвестпрограммах, которые реализуются в столице.

Итого на г. Сухум по Инвестпрограмме 2020-2022 гг. было направлено 580 млн. рублей.

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

• Магистральный водовод от Эшерской насосной до резервуара по ул. Дагестанская (подрядчик РУП «Абхазстрой» стоимость 144​ 905 т.р.) Выполнение – 99% (не уложен асфальт).

• Магистральный водовод от Эшерской насосной до ул.​ Гулиа (подрядчик МУП «Водоканал», стоимость 150​ 934 т.р.)​. Выполнение – 99% (не уложен асфальт).

• ​Ливневая канализация по ул. Абазинская (подрядчик МУП «Водоканал», стоимость - 27​ 753 т.р. Выполнение – 100%.

• Ливневая канализация по ул. Гулиа (подрядчик МУП «ДРСУ», стоимость 19 249,8 т.р. Выполнение – 100%.

• Ливневая канализация по ул. Джонуа (подрядчик МУП «Водоканал», стоимость 39​ 453 т.р. Выполнение 100%.

• Ремонт водопровода и канализации по ул. Джонуа – 16​ 999 т.р. Выполнение 100%.

• Ремонт водопровода и канализации по ул. Абазинская – 6​ 608 т.р. Выполнение 100%.

• Ремонт водопровода и канализации по ул. Гулиа – 16​ 494 т.р. Выполнение 100%.

• Ремонт водопровода и канализации по ул. Гумская – 9​ 341 т.р. Выполнение 100%.

• ​Асфальтирование ул. Абазинская – 9 398т.р. Выполнение 100%.

• Асфальтирование ул. Гулиа – 26​ 578 т.р. Выполнение 99% (плитка).

• Асфальтирование ул. Джонуа – 27​ 669 т.р. Выполнение 90% (плитка).

• ​Капитальный ремонт распредсетей – 57​ 021 т.р. Выполнение 100%.

• Капитальный ремонт подстанции «Сухум-1» – 21​ 726 т.р. Выполнение 100%.

• Противопаводковые мероприятия по реке Басла (2 этап) – 5​ 968 т.р. Выполнение 100%.

Беслан Эшба проинформировал, что на территории города Сухум реализовываются ряд частных инвестиционных проектов на сумму 1 млрд. 730 млн. рублей.

• Гостиница «Ривьера»​ ул. Акиртава, 1. Объём инвестиций более 300 млн. руб., готовность – 85%.

• Гостиница по ул. Читанава – объём инвестиций более 180 млн. руб. Введён в эксплуатацию.

• Торговый центр Красный мост – объём инвестиций более ​ 500 млн. руб. – готовность 60% (стройка стоит).

• Жилой комплекс «Апра» ул. Воронова – объём инвестиций более 250 млн. руб., готовность – 95%.

• ЖСК «Акватория» по ул. Читанава – объём инвестиций более 250 млн. руб., готовность – 75%.

• ЖСК «Лайтхаус» по ул. Адлейба – объём инвестиций более 250 млн. руб) – готовность 10%.

Беслан Эшба сообщил, что по Инвестпрограмме на 2023-2025 гг. на Сухум выделено 745 миллионов рублей.

«Это самая большая цифра, которая направлялась на Сухум за все время», – сказал мэр.

Об этом сообщает сайт столицы.