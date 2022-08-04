580 МЛН РУБЛЕЙ БЫЛО НАПРАВЛЕНО НА МЕРОПРИЯТИЯ В СТОЛИЦЕ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ 2020-2022 ГГ.
Сухум. 4 августа 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба на совещании, которое провел президент Абхазии Аслан Бжания, проинформировал об инвестпрограммах, которые реализуются в столице.
По городу Сухум в рамках реализации российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы реализовываются мероприятия по асфальтированию улиц, ремонту водоводов, канализации, ливневых канализаций, а также ремонту электроподстанций и распределительных сетей.
Итого на г. Сухум по Инвестпрограмме 2020-2022 гг. было направлено 580 млн. рублей.
В рамках программы были реализованы следующие мероприятия:
• Магистральный водовод от Эшерской насосной до резервуара по ул. Дагестанская (подрядчик РУП «Абхазстрой» стоимость 144 905 т.р.) Выполнение – 99% (не уложен асфальт).
• Магистральный водовод от Эшерской насосной до ул. Гулиа (подрядчик МУП «Водоканал», стоимость 150 934 т.р.). Выполнение – 99% (не уложен асфальт).
• Ливневая канализация по ул. Абазинская (подрядчик МУП «Водоканал», стоимость - 27 753 т.р. Выполнение – 100%.
• Ливневая канализация по ул. Гулиа (подрядчик МУП «ДРСУ», стоимость 19 249,8 т.р. Выполнение – 100%.
• Ливневая канализация по ул. Джонуа (подрядчик МУП «Водоканал», стоимость 39 453 т.р. Выполнение 100%.
• Ремонт водопровода и канализации по ул. Джонуа – 16 999 т.р. Выполнение 100%.
• Ремонт водопровода и канализации по ул. Абазинская – 6 608 т.р. Выполнение 100%.
• Ремонт водопровода и канализации по ул. Гулиа – 16 494 т.р. Выполнение 100%.
• Ремонт водопровода и канализации по ул. Гумская – 9 341 т.р. Выполнение 100%.
• Асфальтирование ул. Абазинская – 9 398т.р. Выполнение 100%.
• Асфальтирование ул. Гулиа – 26 578 т.р. Выполнение 99% (плитка).
• Асфальтирование ул. Джонуа – 27 669 т.р. Выполнение 90% (плитка).
• Капитальный ремонт распредсетей – 57 021 т.р. Выполнение 100%.
• Капитальный ремонт подстанции «Сухум-1» – 21 726 т.р. Выполнение 100%.
• Противопаводковые мероприятия по реке Басла (2 этап) – 5 968 т.р. Выполнение 100%.
Беслан Эшба проинформировал, что на территории города Сухум реализовываются ряд частных инвестиционных проектов на сумму 1 млрд. 730 млн. рублей.
• Гостиница «Ривьера» ул. Акиртава, 1. Объём инвестиций более 300 млн. руб., готовность – 85%.
• Гостиница по ул. Читанава – объём инвестиций более 180 млн. руб. Введён в эксплуатацию.
• Торговый центр Красный мост – объём инвестиций более 500 млн. руб. – готовность 60% (стройка стоит).
• Жилой комплекс «Апра» ул. Воронова – объём инвестиций более 250 млн. руб., готовность – 95%.
• ЖСК «Акватория» по ул. Читанава – объём инвестиций более 250 млн. руб., готовность – 75%.
• ЖСК «Лайтхаус» по ул. Адлейба – объём инвестиций более 250 млн. руб) – готовность 10%.
Беслан Эшба сообщил, что по Инвестпрограмме на 2023-2025 гг. на Сухум выделено 745 миллионов рублей.
«Это самая большая цифра, которая направлялась на Сухум за все время», – сказал мэр.
Об этом сообщает сайт столицы.
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