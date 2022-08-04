БЕСЛАН ЭШБА: ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА ПО ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗАЛАСЬ НА ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Мэр остановился и на деятельности УВД г. Сухум. За 6 месяцев 2022 года в УВД по г. Сухум работало 165 сотрудников, или 82,95% из положенных по штату. За первое полугодие по городу было зарегистрировано 124 преступления уголовного характера, раскрыто 119 или 96%.

Сухум. 4 августа 2022. Абхазия-Информ. На встрече президента Абхазии Аслана Бжания с активом столицы Беслан Эшба подвел итоги работы Администрации за первое полугодие 2022 года.

Анализ показывает, что количество преступлений уголовного характера, совершенных в 2022 году, больше на 13 преступлений, чем совершенных в 2021 году, а раскрываемость больше на 6,9%.

Глава Администрации отметил, что ежедневная работа по оперативно-профилактическим мероприятиям​ положительно сказалась на выявлении фактов незаконного оборота наркотиков – 32 выявленных факта против 27 в 2021 году, и 26 выявленных фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов, против 37 в 2021 году.

Беслан Эшба подчеркнул, что с началом летнего курортного сезона, с целью предупреждения и пресечения преступлений против лиц, прибывающих на отдых, столичная милиция усилила проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений в отношении указанной категории лиц. Для решения данной задачи, УВД разработана и задействована с мая месяца специальная дислокация сил и средств. Согласно плану, патрулируются как пешими группами патрулей, так и автопатрульными группами, набережная Диоскуров, набережная Махаджиров, пляжные зоны МВО, Синоп, Келасур, Турбаза, центр города, район ж/д вокзала.

За первое полугодие 2022 года сотрудниками ОГАИ УВД по г. Сухум зарегистрировано 5 ДТП, из них возбуждено 1 уголовное дело со смертельным исходом, при котором погибли 4 человека, получили ранения 8 человек. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 7 ДТП, погиб 1 человек, получили ранения 8 человек.

В ходе рейдовых мероприятий было выявлено 8 609 нарушений правил дорожного движения, что на 95 нарушений больше, чем за 2021 год. Всего по линии ОГАИ поступило – 5 812​ 850 рублей.

Об этом сообщает сайт столицы.