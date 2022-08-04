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Абхазия Информ

МЭР СУХУМА ОТЧИТАЛСЯ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Новости Четверг, 04 августа 2022 19:08
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МЭР СУХУМА ОТЧИТАЛСЯ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Сухум. 4 августа 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба представил подробный отчет о деятельности за первое полугодие 2022 года. Наряду с экономическими показателями, в отчете нашло отражение и положение дел в сфере здравоохранения, образования, культуры. На здравоохранение в столичном бюджете предусмотрено 210 млн 980 тыс. руб.

В Сухуме семь медучреждений: городская клиническая больница, инфекционная больница, глазная больница, скорая помощь, городская поликлиника, поликлиника «Синоп» и детская поликлиника.

Медперсонал – 823 штата, в том числе: врачей - 186, средняя зарплата - 22,3 тыс. руб., средний медперсонал – 327человек, средняя зарплата – 16 тыс. руб., младший медперсонал – 109 человек, средняя зарплата – 10 тыс. руб., прочий техперсонал – 201 человек, средняя зарплата – 9 тыс. руб., аппарат управления – 14 человек, средняя зарплата – 7,2 тыс. руб.; бухгалтерия – 13 человек, средняя зарплата – 11,8 тыс. руб.

На раздел «Соцобеспечение» в столичном бюджете предусмотрено 32 млн 338 тыс. руб. В Сухуме 11 366 пенсионеров.

Только абхазскую пенсию получают 2 798 человек (от 150 рублей до 14 221 рублей с доплатами) Российскую и абхазскую пенсию получают 8 568 человек.

Дополнительно город выплачивает пособия: круглым сиротам – 12 человек по 1 тыс. руб., многодетным семьям (от 3 детей до 7 детей) – 811 семей, выплаты составляют от 400 до 700 руб., одиноким матерям – 258 человек по 1 тыс. руб., по уходу за инвалидом первой группы (с детства) – 187 человек, по 1 тыс. руб., по уходу за инвалидом с детства (до 16 лет) – 140 человек, по 1 тыс. руб., за рождение ребёнка – 104 человека, по 5 тыс. руб.. Уже выплачено 520 тыс. руб. Общая сумма выплаты пособий за 6 месяцев составила 10 млн 462,1 тыс. руб. Средняя зарплата в соцобеспечении составляет 14,9 тыс. руб. На образование в городском бюджете предусмотрено 494 млн 743 тыс. руб.

В Сухуме 15 общеобразовательных школ, одна вспомогательная школа, одна очно-заочная школа, ДЮСШ и Детский центр, где ведется (кружковая работа. В Сухуме 8 713 школьников, 735 учителей. Средняя зарплата учителей – 17 тыс. руб. В 13 дошкольных учреждений столицы ходят 1997 детей. Воспитателей – 188, их средняя зарплата составляет 22 тыс. руб.   Всего в сфере образования, включая учителей, воспитателей, управленческий и технический техперсонал, занято 1663 человека.

В 2021 году для сухумских школ приобретено 1100 комплектов парт, 53 ноутбука и 53 интерактивных досок. Ещё дополнительно планируется приобрести в 2022 году 700 парт и 25 интерактивных досок. Закуплен мягкий инвентарь для детсадов – до 2000 комплектов на 3,9 млн руб.  

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 04 августа 2022 19:12

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