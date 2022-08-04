6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО В ЭТОМ ГОДУ НА РЕМОНТ ДОРОГИ НА СУХУМСКУЮ ГОРУ

Аслан Бжания напомнил, что значительная часть горы – искусственное сооружение, гора насыпная.

«В последнее время все проблемы стали очерчиваться, часть обрушилась. Это огромные деньги, силами города не вытянуть. Понятно, что мы хотели бы, чтобы одно из культовых мест нашей столицы было приведено в порядок. Но пока сказать, что в ближайшие два года мы сделаем все, как было, будет безответственно делать такое заявление. Но если вы обратили внимание, мы с этой горы и начали. Мэр проинформировал о том, что башня будет подсвечена. Будут наводить порядок и дальше, но нужны деньги, все, к сожалению, упирается в наши возможности. И мы пытаемся в приоритетном порядке использовать небольшие деньги. Поэтому конкретные сроки я вам назвать не смогу. Будем просить наших союзников. Но программа до 2025 года уже сформирована», – констатировал президент.

Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба рассказал, что проложенные на горе специальные дренажные коммуникации уже не работают.

«Нельзя ремонтировать дорогу сплошняком, если коммуникации под ним не проведены. Дренажная система практически не работает. Чтобы гора стала таким местом, каким заведено, нужны определенные средства. 6 миллионов рублей в этом году на ремонт дорог там затрачено. Правительственная комиссия занимается вопросом пантеона. Будем усиленно искать средства, чтобы благоустроить данную территорию», – сказал Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.