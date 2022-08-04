СОГЛАШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ АБХАЗИИ ДО 2025 ГОДА ПОДПИСАНО В МОСКВЕ
Сухум. 4 августа 2022. Абхазия-Информ. В Москве подписано «Соглашение о содействии в реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы», сообщает Телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Цель соглашения – оказание Россией помощи в развитии Абхазии, в том числе, посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи.
С российской стороны документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, с абхазской – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Аналогичное соглашение Российская Федерация подписала и с Южной Осетией.
«Россия продолжает помогать республикам в выплате социальных пособий, бюджетных выплатах, оказании социальных услуг», – сказал Решетников.
В соответствии с решениями совместной абхазо-российской межправительственной комиссии, средства программы могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ, и на другие расходы.
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