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Абхазия Информ

СОГЛАШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ АБХАЗИИ ДО 2025 ГОДА ПОДПИСАНО В МОСКВЕ

Новости Четверг, 04 августа 2022 19:18
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СОГЛАШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ АБХАЗИИ ДО 2025 ГОДА ПОДПИСАНО В МОСКВЕ

Сухум. 4 августа 2022. Абхазия-Информ. В Москве подписано «Соглашение о содействии в реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы», сообщает Телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Цель соглашения – оказание Россией помощи в развитии Абхазии, в том числе, посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи.

С российской стороны документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, с абхазской – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Аналогичное соглашение Российская Федерация подписала и с Южной Осетией.

«Россия продолжает помогать республикам в выплате социальных пособий, бюджетных выплатах, оказании социальных услуг», – сказал Решетников.

В соответствии с решениями совместной абхазо-российской межправительственной комиссии, средства программы могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ, и на другие расходы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 04 августа 2022 19:24

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