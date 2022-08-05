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Абхазия Информ

РАУЛЬ ГАГУЛИЯ И БАГРАТ ЛОМИЯ ЗАЧИСЛЕНЫ В АКАДЕМИЮ ФУТБОЛА КРЫМА

Новости Пятница, 05 августа 2022 14:53
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РАУЛЬ ГАГУЛИЯ И БАГРАТ ЛОМИЯ ЗАЧИСЛЕНЫ В АКАДЕМИЮ ФУТБОЛА КРЫМА

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. По итогам серии отборов в Крымскую Академию были зачислены воспитанник Гудаутской «Рицы» Рауль Гагулия и воспитанник Сухумского «Нарта» Баграт Ломия, сообщает ФК «Рица» Гудаута.

Родители юных футболистов выражают огромную благодарность председателю Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемалу Губаз за содействие в организации просмотра, а также благодарят тренеров футболистов Гочу Цулая, Ахру Ладария и Батала Барателия, которые воспитали и вложили в них огромный труд.

Академия футбола Крыма базируется на самом современном спортивном комплексе в городе Евпатория.

Цель «Академии футбола Крыма» – подготовка качественных и конкурентоспособных футболистов с учетом современных требований, а также образованных и всесторонне развитых членов современного общества.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 05 августа 2022 14:57

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