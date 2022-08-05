РАУЛЬ ГАГУЛИЯ И БАГРАТ ЛОМИЯ ЗАЧИСЛЕНЫ В АКАДЕМИЮ ФУТБОЛА КРЫМА

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. По итогам серии отборов в Крымскую Академию были зачислены воспитанник Гудаутской «Рицы» Рауль Гагулия и воспитанник Сухумского «Нарта» Баграт Ломия, сообщает ФК «Рица» Гудаута.

Родители юных футболистов выражают огромную благодарность председателю Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемалу Губаз за содействие в организации просмотра, а также благодарят тренеров футболистов Гочу Цулая, Ахру Ладария и Батала Барателия, которые воспитали и вложили в них огромный труд.