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Абхазия Информ

В СЕЛЕ БАСЛАХУ ВЫЯВЛЕНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Новости Пятница, 05 августа 2022 14:58
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В СЕЛЕ БАСЛАХУ ВЫЯВЛЕНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками УЭБ и ПК МВД РА совместно с СОБР МВД и Департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии в с. Баслаху Очамчырского района на территории АЗС была обнаружена незаконно действующая майнинг-ферма. На момент прибытия оперативной группы по вышеуказанному адресу работало 37 устройств по добыче криптовалют, общая мощность которых составляла 163 КВТ.

За незаконное подключение к электросети и использование электроэнергии для осуществления добычи криптовалют в отношении владельца объекта Дато Бичикоевича Зарандия  составлен административный протокол по ч. 2 ст. 96 прим. 1 КоАП.

Изъятые аппараты направлены на ответственное хранение в специализированный склад.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 05 августа 2022 15:01

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