В СЕЛЕ БАСЛАХУ ВЫЯВЛЕНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками УЭБ и ПК МВД РА совместно с СОБР МВД и Департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии в с. Баслаху Очамчырского района на территории АЗС была обнаружена незаконно действующая майнинг-ферма. На момент прибытия оперативной группы по вышеуказанному адресу работало 37 устройств по добыче криптовалют, общая мощность которых составляла 163 КВТ.