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Абхазия Информ

В 2021 ГОДУ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 1926 ДЕТЯМ ИЗ 728 УЯЗВИМЫХ СЕМЕЙ

Новости Пятница, 05 августа 2022 15:04
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В 2021 ГОДУ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 1926 ДЕТЯМ ИЗ 728 УЯЗВИМЫХ СЕМЕЙ

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. В целях развития социальных услуг для детей и семей Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ (международная организация) помогает Службе социальной поддержки при Министерстве социального обеспечения и демографической политики Абхазии.

В частности, ЮНИСЕФ оказывает методологическую и административную поддержку 33 социальным работникам, которые занимаются вопросами:

документации;

отсутствия адекватного ухода;

неисполнения родительских обязанностей;

отсутствия доступа к базовым социальным услугам;

непосещения школы;

детей в конфликте или в контакте с законом.

В общей сложности в прошедшем 2021 году различного вида помощь социальные работники оказали 1926 детям из 728 уязвимых семей.

Служба социальной поддержки детей и семей была основана в 2017 году в трех районах Абхазии в рамках пилотной программы Министерства соцобеспечения при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ. В июле 2019 года отделения Службы были открыты и во всех остальных районах Абхазии.

Районные офисы Службы, организованные при поддержке международной организации, оснащены автомобилями для реагирования на сигналы и оперативного выезда на места, включая посещение семей на дому. Все специалисты Службы предварительно прошли курс обучения с привлечением ведущих международных экспертов по социальной работе и защите детей и продолжают получать постоянную методологическую поддержку и повышать профессиональную квалификацию.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 05 августа 2022 15:06

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