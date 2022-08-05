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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ»

Новости Пятница, 05 августа 2022 15:07
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ»

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. Армейские международные игры 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа. В ходе игр планируется провести более 30 международных конкурсов с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. На базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» будет традиционно развёрнут клуб болельщиков с тематическими площадками всех конкурсов «АрМИ-2022».

В соревнованиях снайперов армейского корпуса Балтийского флота определены лучшие стрелки из снайперской винтовки СВД и пистолета Макарова, а также лучшие снайперские пары.

Конкурс «Снайперский рубеж» проходил в три этапа: индивидуальный зачет, парный зачет и снайперскую эстафету. Вооружение, используемое в соревнованиях – 7,62 мм снайперская винтовка СВД со штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова ПМ и учебная граната РГД-5. В индивидуальном зачете принимали участие по четыре снайпера от каждой команды. На данном этапе все снайперы выполнили по пять упражнений - стрельбу на зачет, действия снайпера в обороне, действия снайпера в наступлении, действия снайперских пар.

Упражнения и места распределились по максимально набранному количеству баллов. Победитель в индивидуальном зачете был определен по наибольшей сумме мест, занятых в каждом упражнении.

В парном зачете соревновались четыре снайперские пары. Этот этап включил в себя такие упражнения, как «Стрельба по воздушной цели», «Найти и уничтожить», «Специальная стрельба», «Стрельба с выносом точки прицеливания».

Заключительный этап – снайперская эстафета – проводился в составе снайперских пар. Снайперы совершили марш-бросок на 7 километров, вышли на рубеж открытия огня, где им выдали боеприпасы россыпью, и они самостоятельно заряжали и поражали цели из пистолета ПМ (первый номер снайперской пары), из винтовки СВД (второй номер снайперской пары), учебной гранатой РГД-5 (один из состава пары своим решением).

По итогам состязания лучшие снайпера будут отстаивать честь объединения на этапе, проводимом в масштабе всего Балтийского флота.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 05 августа 2022 15:09

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