Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. В Ткуарчале планируют возродить добычу угля. По словам глава района Исидор Дочия, проект компании «Ткуарчалуголь» сейчас находится на согласовании у экологов, и при благоприятных условиях шахта может заработать уже до конца года.

По словам Дочия, предприятие даст до 2 тысяч новых рабочих мест, но, возможно, надо будет приглашать зарубежных специалистов.

Ожидаемый объем добычи – до 1 миллиона тонн угля в год.