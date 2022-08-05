«ШЫШЬ-НАНИ ПРОЗВУЧАЛА НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. Молодой талантливый японский оперный певец Масаши Тсудзи (Masashi Tsuji), с успехом выступающий на сценах Германии, Японии и других стран, исполнил в эти выходные на концерте в Японии (г. Нагасаки)абхазскую колыбельную «Шьышь-нани». Выучить текст песни на абхазском языке ему помогла полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба.

«Эта песня вызвала оцепенение и восторг у японской публики» написал мне Масаши...Он нашел меня в Берлине благодаря профессору-кавказологу из Англии, нашему дорогому Джорджу Хьюитту (George Hewitt). Масаши просил найти кого-то, кто мог бы помочь с разучиванием абхазского текста песни в Германии. Уважаемый Джордж направил его ко мне, и мы с Масаши тщательно разучили текст, произношение, прошлись по мелодии. Я хотела рассказать ему историю создания этой песни, но Масаши такой добросовестный человек, он уже успел прочесть роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» на японском языке, проникся этой историей, ощутил боль народа, пережившего трагедию махаджирства», – сообщает Хибла Амичба.



