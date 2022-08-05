В АБХАЗИЮ ПРИЕХАЛИ 80 СПОРТСМЕНОВ ИЗ БЕЛАРУСИ

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. Впервые за последние 30 лет в гости в Абхазию на баскетбольные сборы приехали тренера и игроки с Республики Беларусь в составе восьмидесяти человек.

Федерация баскетбола Абхазии в лице президента и вице-президента Эраста Агумава и Беслана Шларба обменялись подарками с гостями.

ФБА выражает благодарность Беслану Ашуба за возможность проводить тренировочные сборы на открытой баскетбольной площадке.