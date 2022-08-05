МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ С ЗАМГЛАВЫ РОСТУРИЗМА

Стороны детально обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма.

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с заместителем главы Ростуризма Еленой Лысенковой.

Елена Лысенкова отметила, что Абхазия обладает неисчерпаемым туристическим потенциалом в виду наличия большого количества туристических локаций.

«Абхазия имеет все шансы для увеличения туристического потока», – сказала замглавы Ростуризма.

В рамках рабочей поездки в Москву Теймураз Хишба примет участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй».