МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ С ЗАМГЛАВЫ РОСТУРИЗМА
Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с заместителем главы Ростуризма Еленой Лысенковой.
Стороны детально обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма.
Елена Лысенкова отметила, что Абхазия обладает неисчерпаемым туристическим потенциалом в виду наличия большого количества туристических локаций.
«Абхазия имеет все шансы для увеличения туристического потока», – сказала замглавы Ростуризма.
В рамках рабочей поездки в Москву Теймураз Хишба примет участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй».