АМИРАНУ АДЛЕЙБА ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания присвоил Амирану Адлейба почетное звание «Народный художник Республики Абхазия».

«За значительный вклад в становление и развитие изобразительного искусства, высокое профессиональное мастерство присвоить Адлейба Амирану Сардионовичу почетное звание «Народный художник Республики Абхазия», – говорится в указе.

Известному абхазскому художнику и скульптору, автору монумента Победы в Парке Славы, директору Сухумского художественного училища Амирана Адлейба исполнилось 70 лет.





