МАКСИМ ЕПИФАНОВСКИЙ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ МИНЗДРАВА «ЗА БОРЬБУ С COVID-19»

Максим Епифановский во время пандемии коронавирусной инфекции оказывал помощь Минздраву в приобретении и доставке медицинского кислорода, покупке и установке кислородных станций и резервуаров в медучреждениях республики.

«Ваша работа была не видна обычным людям, но вы проделали колоссальную работу. Ваше взаимодействие с Минздравом помогло спасти немало жизней. Хочу сказать вам спасибо от меня лично и всего ведомства», – отметил Бутба.

Максим Епифановский поблагодарил министра за высокую оценку его работы.