МАКСИМ ЕПИФАНОВСКИЙ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ МИНЗДРАВА «ЗА БОРЬБУ С COVID-19»
Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба вручил ведомственную медаль «За борьбу с COVID-19» Максиму Епифановскому.
Максим Епифановский во время пандемии коронавирусной инфекции оказывал помощь Минздраву в приобретении и доставке медицинского кислорода, покупке и установке кислородных станций и резервуаров в медучреждениях республики.
«Ваша работа была не видна обычным людям, но вы проделали колоссальную работу. Ваше взаимодействие с Минздравом помогло спасти немало жизней. Хочу сказать вам спасибо от меня лично и всего ведомства», – отметил Бутба.
Максим Епифановский поблагодарил министра за высокую оценку его работы.