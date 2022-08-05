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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Новости Пятница, 05 августа 2022 20:42
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БЕСЛАН ЭШБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума состоялась встреча с делегацией Правительства Москвы, в состав которой входят руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык, его заместитель Тимур Халиков и другие.

На встрече обсудили вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, безопасности дорожного движения, интеллектуальных транспортных систем.

«Город Сухум логистически правильно выстроен, но ввиду малого количества специалистов, которые разбираются в этом направлении и наших скромных возможностей, действительно нужна консультационная помощь. Добро пожаловать, и конструктивной работы, – сказал глава Администрации города Сухум Беслан Эшба, приветствуя гостей. – Давно планируем наладить контакты с мэрией Москвы по разным направлениям, в ближайшее время планируется подписание меморандума о взаимодействии, одно из направлений транспорт, где вы можете поделиться опытом».

Визит делегации носит подготовительный характер, к приезду большой делегации из Москвы со специалистами по различным направлениям.

«Мы представляем направление по организации транспортного движения и блок организации пассажирских перевозок. Ключевые моменты работы, в которых можем взаимодействовать, – управление дорожным движением, светофорное регулирование, правильное проектирование улиц, подходы к тому, как необходимо организовывать движение. Мы ехали по городу и заметили, что в вечерние часы пик образуются заторы. Здесь мы точно обладаем опытом работы с большим количеством транспортных средств. В Москве ежедневно передвигается около трех миллионов транспортных средств. До пандемии еще больше было. Есть понимание того, как справляться с таким потоком. Понимаем, как за счет современного подхода, методологии, управления интеллектуальной составляющей, можно правильно организовывать работу», – сказал руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Михаил Кизлык.

Он отметил, что с гордостью может констатировать, Москва – самый безопасный субъект Российской Федерации по вопросам дорожного движения. По его словам, достижению этому способствовало внедрение камер фото и видео фиксации в совокупности с неотвратимостью наказания.

«В последнее время увеличился уровень автомобилизации населения. Лет через пять, если сейчас ничего не предпринимать, мы столкнемся с проблемами, с которыми сталкивались жители Москвы лет десять тому назад, когда ездить в центральной части города было невозможно из-за пробок. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба ставит задачу, заключающуюся в том, чтобы предпринять меры в качестве упреждения. Это касается и схемы организации транспортных потоков, парковочных пространств, и оптимизации маршрутной сети общественного транспорта», – отметил заместитель главы Администрации Леон Кварчия.

Рабочая группа представителей Правительства Москвы прибыла в Сухум для подготовки комплекса мероприятий, в том числе в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры, намеченных на сентябрь-октябрь 2022 года в рамках соглашения между правительствами Москвы и Абхазии о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях.

Об этом сообщает сайт столицы.

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