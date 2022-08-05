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Абхазия Информ

МЕДИКИ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ШТАММОМ «ОМИКРОН» КОРОНАВИРУСА

Новости Пятница, 05 августа 2022 21:20
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МЕДИКИ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ШТАММОМ «ОМИКРОН» КОРОНАВИРУСА

Сухум. 5 августа 2022. Абхазия-Информ. Под председательством министра здравоохранения Эдуарда Бутба 5 августа состоялось заседание Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Медики отмечают рост заболеваемости, вспышки COVID-19 зафиксированы практически во всех районах республики.

В основном у заболевших выявляется штамм «омикрон» и  течение  заболевания проходит в лёгкой форме.

Главврач Гудаутской ЦРБ Хаджарат Шамба сообщил, что на стационарном лечении находятся 20 пациентов.

Он отметил, что пока задействовано только инфекционное отделение.

«Рост заболеваемости идёт во всем мире, и нам тоже нужно быть готовыми. Если будет необходимо, откроем отделение и в основном корпусе Гудаутской ЦРБ, подготовим сводные медицинские бригады. Пока больница справляется своими силами», – отметил министр.

Эдуард Бутба подчеркнул, что в скором времени необходимо провести техническое обслуживание  кислородной  станции в  Гудаутской ЦРБ.  Техобслуживание должны пройти и все электрогенераторы,  во всех медучреждениях республики, чтобы  быть готовыми к зимним нагрузкам электросети.

Помощник министра, заведующая лабораторией НИИЭПиТ Алиса Матуа отметила, что с понедельника 8 августа работу возобновляет и мобильная бригада по забору ПЦР тестов на COVID-19.

Начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Ахра Аджба сообщил, что у Минздрава есть резервы лекарств и средств индивидуальной защиты для обеспечения Гудаутской ЦРБ и ПЦР-пунктов в районах.

На заседании также было отмечено, что для того чтобы сдать тест на ПЦР-исследование нужно направление врача или ярко выраженные симптомы заболевания. Карантин нужно соблюдать 14 дней, при этом повторный тест сдавать не обязательно.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 05 августа 2022 21:26

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