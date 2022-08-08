ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии проводит служебную проверку в связи с отсутствием главного санитарного врача СЭС республики Людмилы Скорик на рабочем месте с 25 июля.

«Людмила Скорик не сообщила руководству Министерства здравоохранения о причинах не выхода на работу, а также не пришла на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке, хотя и была заранее предупреждена», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Скорик не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки.