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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Понедельник, 08 августа 2022 17:24
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У ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. Наркотическое вещество в особо крупном размере, расфасованное для последующей реализации, а так же из мест уже сделанных тайных закладок, сотрудниками УКОН МВД изъято у жителей Ставропольского края.

Как прокомментировал заместитель начальника УКОН МВД Ремзик Чанба, подозреваемый лица – двое граждан Российской Федерации, прибывшие на территорию Абхазии с целью реализации наркотических средств, были установлены в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий. Операция по задержанию последних проведена в г. Сухум, когда подозреваемые реализовывали свой преступный умысел, находясь с поличным в районе Келасурского вокзала.

Романков Владимир Владимирович 2003 г. р., житель станицы Марьинской Кировского района Ставропольского края задержан сотрудниками наркоконтроля МВД Абхазии, при личном досмотре у мужчины изъято 47 заизолированных свертков, с расфасованным в полиэтиленовые пакеты светлым порошкообразным веществом. Гражданин пояснил, что данное вещество является наркотическим и предназначено для реализации на территории Республики Абхазия.

При задержании один из подозреваемых, оказав сопротивление сотрудникам милиции, скрылся с места преступления, но в кратчайшее время был задержан и доставлен в служебное помещение УКОН МВД - Чепель Александр Сергеевич 2003 г.р., так же житель станицы Марьинской Кировского района Ставропольского края, незаконно хранил при себе наркотическое вещество «метадон», 11 заизолированных свертков и полиэтиленовый пакет с наркотиком изъяты у последнего при личном досмотре.

При бегстве гражданин Чепель скинул имеющийся при себе сверток с целью укрытия следов преступления. При осмотре места происшествия, уже при участии ранее задержанного гражданина Романкова, на четвертом полотне рельс нефункционирующего железнодорожного вокзала, в траве был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет. Внутри изъятого пакета содержалось 35 заизолированных в белую и синюю ленту свертков со светлым веществом внутри. Как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «метадон». В пределах той же территории, примерно в двадцати метрах у основания деревянного столба сотрудники милиции изъяли уже сделанную закладку – аналогичный сверток с наркотическим веществом внутри.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Чепель при исследовании участков местности по улице Папаскир в районе Фуникулера в г. Сухум сотрудниками УКОН обнаружены ранее сделанные закладки. В общей сложности изъято 10 заизолированных свертков с аналогичным веществом внутри, разложенных на расстоянии нескольких метров под деревьями, фонарными столбами и в камнях.

Аналогичным образом в популярном месте отдыха на Сухумской горе реализовывал в тайных закладках наркотическое вещество и Владимир Романков. При исследовании парковой зоны по улице Папаскир сотрудниками УКОН МВД изъяты еще 4 тайные закладки с наркотическим средством метадон.

«Граждане Романков и Чепель посредством мобильного приложения «Telegram» пересылали данные геологации о сделанных тайных закладках наркотического вещества контакту под псевдонимам «Катя», являющимся координатором данной преступной группы. По оперативным данным, конечному потребителю наркотик сбывался уже известным каналом «Марго». В общей сложности у граждан Чепель и Романкова изъято порядка 39 грамм сильнодействующего наркотического средства, расфасованного в 98 подготовленных к реализации закладок и один полиэтиленовый пакет» - уточнил Ремзик Чанба.

Приехав в Сухум, молодые люди поселились в частном секторе, арендовав комнату на 4 суток, вероятно, с расчетом быстро сбыть имеющийся убийственный товар и заработать легкие, по их мнению, деньги. Как пояснили задержанные, они получали по 500 рублей за каждую сделанную закладку с наркотическим веществом. Но желание обогатиться на здоровье наших граждан для этих людей закончилась в стенах МВД Абхазии.

В отношении Владимира Романкова и Александра Чепель возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 224 УК РА, которые наказываются длительными сроками лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Расследование проводит следственное управление МВД Республики Абхазия. В отношении вышеназванных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 08 августа 2022 17:28

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