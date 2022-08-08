В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ РОССИЙСКУЮ ЭСТРАДНУЮ ПЕВИЦУ АФИНУ ДЕЛИОНИДИ

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту приняли российскую эстрадную певицу, обладательницу премий «Звезда Дорожного радио», «Шансон года в Кремле» Афину Делиониди. Концерт Афины пройдет 11 августа в Доме культуры Гулрыпшского района и будет приурочен ко дню признания независимости Абхазии.

Председатель Госкомитета Джемал Губаз и его заместитель Мадина Воуба поприветствовали гостью.

«Мне очень приятно видеть Вас сегодня у нас. Уверен, что это не единственный Ваш концерт у нас у республике и Вы еще долго будете радовать нас своим творчеством», – сказал Джемал Губаз.

Афина Делиониди отметила, что она каждый год приезжает в Абхазию к маме.

«Мне тоже очень приятно находиться здесь, я каждый год приезжаю в Абхазию и каждый год меня не покидала мечта сделать концерт своим землякам. И вот благодаря вашей поддержке нам удасться это реализовать», – сказала она.

Афина поблагодарила Госкомитет за прием и поддержку в организации концерта.

В завершении встречи Джемал Губаз подарил популярной исполнительнице серебряную монету «АҞӘА», посвященную 2500-летнему юбилею города Сухум и цветы.

Афина Делиониди родилась в казахстанском городе Кентау. Детство провела в Сухуме. В 17 лет она переехала в Санкт-Петербург, где окончила Институт культуры и искусств и начала певческую карьеру.

Афина – певица, выступающая в жанре эстрадного шансона. Энергичная и харизматичная вокалистка покорила эстраду и стала обладательницей престижных наград «Звезда Дорожного радио», «Женщина года – 2010», лауреатом премий «Шансон года в Кремле», «Шансон года» в БКЗ «Октябрьский», участница проекта «Голос 60+».