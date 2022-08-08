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Абхазия Информ

В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ РОССИЙСКУЮ ЭСТРАДНУЮ ПЕВИЦУ АФИНУ ДЕЛИОНИДИ

Новости Понедельник, 08 августа 2022 17:36
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В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ РОССИЙСКУЮ ЭСТРАДНУЮ ПЕВИЦУ АФИНУ ДЕЛИОНИДИ

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту приняли российскую эстрадную певицу, обладательницу премий «Звезда Дорожного радио», «Шансон года в Кремле» Афину Делиониди. Концерт Афины пройдет 11 августа в Доме культуры Гулрыпшского района и будет приурочен ко дню признания независимости Абхазии.

Председатель Госкомитета Джемал Губаз и его заместитель Мадина Воуба поприветствовали гостью. 
«Мне очень приятно видеть Вас сегодня у нас. Уверен, что это не единственный Ваш концерт у нас у республике и Вы еще долго будете радовать нас своим творчеством», – сказал Джемал Губаз. 
Афина Делиониди отметила, что она каждый год приезжает в Абхазию к маме. 
«Мне тоже очень приятно находиться здесь, я каждый год приезжаю в Абхазию и каждый год меня не покидала мечта сделать концерт своим землякам. И вот благодаря вашей поддержке нам удасться это реализовать», – сказала она.  
Афина поблагодарила Госкомитет за прием и поддержку в организации концерта. 
В завершении встречи Джемал Губаз подарил популярной исполнительнице серебряную монету «АҞӘА», посвященную 2500-летнему юбилею города Сухум и цветы. 
Афина Делиониди родилась в казахстанском городе Кентау. Детство провела в Сухуме. В 17 лет она переехала в Санкт-Петербург, где окончила Институт культуры и искусств и начала певческую карьеру. 
Афина – певица, выступающая в жанре эстрадного шансона. Энергичная и харизматичная вокалистка покорила эстраду и стала обладательницей престижных наград «Звезда Дорожного радио», «Женщина года – 2010», лауреатом премий «Шансон года в Кремле», «Шансон года» в БКЗ «Октябрьский», участница проекта «Голос 60+».



Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 08 августа 2022 17:40

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