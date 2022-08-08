В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ РОССИЙСКУЮ ЭСТРАДНУЮ ПЕВИЦУ АФИНУ ДЕЛИОНИДИ
Новости Понедельник, 08 августа 2022 17:36
Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту приняли российскую эстрадную певицу, обладательницу премий «Звезда Дорожного радио», «Шансон года в Кремле» Афину Делиониди. Концерт Афины пройдет 11 августа в Доме культуры Гулрыпшского района и будет приурочен ко дню признания независимости Абхазии.
Председатель Госкомитета Джемал Губаз и его заместитель Мадина Воуба поприветствовали гостью.
«Мне очень приятно видеть Вас сегодня у нас. Уверен, что это не единственный Ваш концерт у нас у республике и Вы еще долго будете радовать нас своим творчеством», – сказал Джемал Губаз.
Афина Делиониди отметила, что она каждый год приезжает в Абхазию к маме.
«Мне тоже очень приятно находиться здесь, я каждый год приезжаю в Абхазию и каждый год меня не покидала мечта сделать концерт своим землякам. И вот благодаря вашей поддержке нам удасться это реализовать», – сказала она.
Афина поблагодарила Госкомитет за прием и поддержку в организации концерта.
В завершении встречи Джемал Губаз подарил популярной исполнительнице серебряную монету «АҞӘА», посвященную 2500-летнему юбилею города Сухум и цветы.
Афина Делиониди родилась в казахстанском городе Кентау. Детство провела в Сухуме. В 17 лет она переехала в Санкт-Петербург, где окончила Институт культуры и искусств и начала певческую карьеру.
Афина – певица, выступающая в жанре эстрадного шансона. Энергичная и харизматичная вокалистка покорила эстраду и стала обладательницей престижных наград «Звезда Дорожного радио», «Женщина года – 2010», лауреатом премий «Шансон года в Кремле», «Шансон года» в БКЗ «Октябрьский», участница проекта «Голос 60+».
Последнее от Super User
- МИНЭК РОССИИ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИК ДО 2025 ГОДА
- КАМА КУТЕЛИЯ: «С ПОМОЩЬЮ ПРОДУМАННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПОЭТАПНО БУДЕМ СОЗДАВАТЬ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТОЛИЦЫ»
- ПРИОБРЕТЕНА СПЕЦМАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДВАЛОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
- УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ-2022» ИЗ АБХАЗИИ ПРИБЫЛИ В ВЕНЕСУЭЛУ
- КОМАНДА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИЯ ПРИБЫЛА В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ