ЗАВЕРШИЛИСЬ ДЕТСКИЕ ТУРНИРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ ОПЕН «АПСНЫ 2022»

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме завершились детские турниры В и С в рамках ежегодного XIX Международного шахматного фестиваля «Абхазия Опен «Апсны 2022». В рамках фестиваля проходят три турнира: один взрослый (турнир А) и два детских (В – для детей с 8 до 12 лет, С – для детей до 8 лет). Соревнования проводятся по швейцарской системе.