ЗАВЕРШИЛИСЬ ДЕТСКИЕ ТУРНИРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ ОПЕН «АПСНЫ 2022»
Новости Понедельник, 08 августа 2022 17:40
Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме завершились детские турниры В и С в рамках ежегодного XIX Международного шахматного фестиваля «Абхазия Опен «Апсны 2022».
В рамках фестиваля проходят три турнира: один взрослый (турнир А) и два детских (В – для детей с 8 до 12 лет, С – для детей до 8 лет). Соревнования проводятся по швейцарской системе.
В турнирах В и С приняли участие около 60 детей из городов и районов Абхазии и России. Соревнования проходили в семь туров. По итогам соревнований среди девочек до 12 лет первое место заняла Полина Марченко, второе – Виктория Бурхан, третье место заняла Эвридика Михайлиди. Среди мальчиков победителем стал Георгий Орлов, второе место занял Эмиль Аведикян, третьим стал Руслан Зантария.
Среди девочек до 8 лет победителем стала Анна Палавандзия, второе место заняла Анастасия Кове. Среди мальчиков первое место занял Баграт Аршба, второе - Константин Бранзия, третье - Давид Ткебучава.
Главный судья – Отар Хурхумал.
Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.
10 августа состоится награждение победителей турнира среди взрослых.
Напомним, что в программе фестиваля еще предусмотрены турнир по быстрым шахматам (рапид), который пройдет 11 августа и турнир по блицу – 12 августа.
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