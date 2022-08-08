КОМАНДА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИЯ ПРИБЫЛА В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. Команды военных альпинистов из Абхазии, России, Южной Осетии, Китая, Казахстана, Армении, Узбекистана, Руанды и Индии прибыли в Центр горной подготовки и выживания «Терскол» для участия в международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).
До начала состязаний горные подразделения получат необходимое снаряжение, пройдут акклиматизацию, проведут занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих, а также изучат маршрут конкурса.
В ходе трех этапов «Эльбрусского кольца» военным альпинистам предстоит выполнить ряд специальных задач по индивидуальному скалолазанию и скалолазанию в связках на искусственном рельефе, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе в горах в составе группы, наведению навесной переправы, ориентированию, преодолению ледового участка.
Завершится конкурс военных альпинистов испытанием на силу воли и выносливости – скоростным забегом от поляны Азау на высоту 5 642 м к вершине Эльбруса.
Международные соревнования на лучшее высокогорное подразделение стартуют 13 августа на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Приэльбрусье.
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