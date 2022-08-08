УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ-2022» ИЗ АБХАЗИИ ПРИБЫЛИ В ВЕНЕСУЭЛУ
Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. Команды стран-участниц состязания мастеров меткой стрельбы «Снайперский рубеж-2022», прибыли в Боливарианскую Республику Венесуэла, которая впервые принимает Армейские международные игры на своей территории.
Встреча спецборта Воздушно-космических сил России была организована в аэропорту города Баркисимето, административного центра Штата Лара. С участниками был проведен ряд обязательных противоэпидемиологических мероприятий, в том числе термометрия, дезинфицирующая обработка, ПЦР- тестирование и первичный медицинский осмотр. После проведения карантина, который продлиться три дня, команды приступят к первым тренировкам на южноамериканском континенте.
Соревнования пройдут на специальном тренировочном комплексе, который, по словам организаторов конкурса, является одним из лучших в Западном полушарии. Стрелкам из восьми стран для победы в конкурсе предстоит пройти несколько этапов и продемонстрировать умение действовать в составе команды, а также высокий уровень индивидуального профессионального мастерства, физической и психологической готовности.
Международный этап конкурса «Снайперский Рубеж-2022» (Дивизион «Армейский снайпер») впервые пройдет на территории Южной Америки в Венесуэле. Помимо страны организатора-конкурса в нем примут участие представители Республики Абхазия, Российской Федерации, Многонационального Государства Боливия, Беларусии, Узбекистана, Союза Мьянма и Социалистической Республики Вьетнам. Он включает в себя четыре этапа: Индивидуальный, парный, командный зачет, а также финальное упражнение под названием «Кто быстрее».
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