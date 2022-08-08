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Абхазия Информ

ПРИОБРЕТЕНА СПЕЦМАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДВАЛОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Новости Понедельник, 08 августа 2022 17:54
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ПРИОБРЕТЕНА СПЕЦМАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДВАЛОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. Администрация Сухума приобретает спецтехнику для муниципальных учреждений на сумму около 40 млн. рублей.

Об этом глава столицы Беслан Эшба проинформировал на совещании с участием президента Абхазии, посвящённом подведению итогов социально-экономической ситуации за первое полугодие 2022 года.

Уже доставлены в Сухум комбинированная илососная машина стоимостью 12 млн 850 т. рублей и экскаватор гусеничный (на колёсах) стоимостью 5 млн 700 т. рублей.

Также муниципальное учреждение «Горстройпроект» приобрело спецтехники на сумму 3 млн 223 т.р. (мусоровоз и садовый пылесос).

«Буквально на днях поступила комбинированная машина (илосос). Мы за нее заплатили немаленькие деньги, хотя нам сделали существенные скидки - обошлись без НДС. В открытой продаже в России машина стоит 15-16 млн рублей, мы ее купили за 12 млн 850 т. рублей. Для чего это было сделано? Все знают состояние наших подвалов. Эта машина способна под давлением подавая воду, одновременно выкачивать то, что нанесено за все эти годы в подвальные помещения. Без этой техники подвалы не почистить. Машина проходит тестирование», – проинформировал мэр.

Также будут приобретены бункеровоз на базе МАЗ (5 млн 200 т.р.), подметальная машина (8 млн 800 т.р.) и экскаватор-погрузчик JCB (4 млн р.).

Об этом сообщает сайт администрации столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 08 августа 2022 17:55

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