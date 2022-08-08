МИНЭК РОССИИ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИК ДО 2025 ГОДА

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. Подписание соглашений с Абхазией и Южной Осетией о содействии в реализации Государственных программ социально-экономического развития республик на 2022-2025 годы состоялось на площадке Минэкономразвития России.

Документы подписали глава ведомства Максим Решетников, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и заместитель председателя правительства Южной Осетии, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев.

«Россия помогала и продолжает помогать республикам в выплате социальных пособий, в бюджетных выплатах, в оказании социальных услуг. Мы подписали новые соглашения, в которых заложены не просто решения отдельных задач, а комплексный системный подход, основанный на госпрограммах развития республик», – сказал Решетников.

Он отметил, что акцент сделан на приоритетных отраслях – сельском хозяйстве, переработке, туризме. Именно по этим направлениям начнут действовать новые инструменты поддержки – льготные кредиты, субсидии, возмещение затрат на оборудование.

«На базе этих соглашений мы и дальше будем укреплять экономическую основу республик. Будут повышаться собственные доходы бюджетов стран, чтобы они могли самостоятельно устойчиво развиваться, увеличивать заработную плату, поддерживать бизнес, поощрять инвестиции. Это поможет сформировать хороший самостоятельный экономический фундамент», — отметил Решетников.

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