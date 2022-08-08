РОССИЯНЕ СРАВНИЛИ АБХАЗИЮ С ТУРЦИЕЙ И НАЗВАЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ

Пока чиновники предлагаю построить в Абхазии отели средней ценовой категории и только планируют развитие курорта, отдохнувшие там российские туристы сходу выделили все минусы, которые успели заметить. Отдыхающие уверены, что если сделать все по уму, то и с Турцией можно будет конкурировать.

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. Российские туристы сравнили Абхазию с Турцией и рассказали, чего не хватает республике для соперничества с популярным зарубежным курортом.

Особенно часто люди жаловались на море. Туристы признались, что им не хватило теплой воды.

«В первую очередь моря нормального», – заявил один из путешественников.

«Ну, и море потеплее неплохо бы», – вторил ему другой.

Второй момент, который отметили многие отдыхающие, – эта нехватка отелей с высоким уровнем сервиса.

«Отеля 5 звезд даже нет ни одного», – возмутился один из туристов.

«Начните хотя бы с канализации и современных отелей, с нормальными кроватями», – уточнил другой отдыхающий.

Также российские граждане предположили, что инвесторы не станут заходить в Абхазию, чтобы создавать там комфортный курорт, потому что у местного рынка есть свои сложности.

«Проблема Абхазии в том, что российский инвестор там никто и его имущество по сути ничье – приходи и бери. Пока там «гуляй-поле» не прекратится, никаких инвесторов не будет», – рассуждает читатель.

Третий момент, который не порадовал туристов, – это состояние туалетов на пляжах и недостаточное развитие городской инфраструктуры в общественных местах, включая движение местного транспорта.

При этом некоторые туристы отметили в своих комментариях, что республика им нравится такой, какая она есть сейчас: с гостеприимными местными жителями и первозданной природой.

Забронировать номер на пару недель в Абхазии можно по вполне приемлемым ценам: от 31 до 100 тысяч рублей. Занятость отелей уже составляет порядка 80-90%.

Ранее впервые побывавшая в Абхазии россиянка рассказала о хамстве на рынке и попытке мести от таксиста. По ее словам, первые несколько дней она была в восторге от страны, однако потом разочаровалась в курорте. В частности, ей не понравилось состояние дорог, обилие мусора и машин, несущихся по ухабам и «злобное поведение» местных таксистов.