В РУСДРАМЕ ПОКАЖУТ ОПЕРУ ГАЭТАНО ДОНИЦЕТТИ «ДОН ПАСКУАЛЕ»

Начало в 19:00

О спектакле

Действие происходит в начале 19 века в Риме.

Дон Паскуале с нетерпением ждет прихода своего врача Доктора Малатесты, который обещал найти ему невесту. Обзавестись женой престарелый холостяк задумал для того, чтобы лишить наследства своего племянника – тот ослушался дядю, отказавшись жениться на богатой даме, которую тот для него присмотрел. Эрнесто глубоко расстроен, поскольку при отсутствии денег не сможет связать свою судьбу с той, кого любит, с Нориной.

На помощь приходит Малатеста, он предлагает Норине назваться его сестрой Софронией и заключить с Доном Паскуале фальшивый брак с помощью подставного нотариуса. Норина должна будет сделать жизнь старика невыносимой, излечив его от любовных мечтаний.

Эрнесто готовится уехать в далекое путешествие, чтобы предаться горю от неосуществимости своей мечты быть рядом с любимой. Малатеста приводит Норину-Софронию знакомиться с Доном Паскуале. Старик поражен красотой и тщательно отрепетированной заранее скромностью юной девушки и без колебаний предлагает ей руку и сердце. Поскольку юная особа не возражает, Малатеста тут же приводит нотариуса, который на самом деле является его кузеном Карлито.

Внезапно появившийся Эрнесто едва не нарушает спланированный ход событий, но Малатеста успевает ему объяснить, что происходит, и Эрнесто даже соглашается стать свидетелем на этой свадьбе. Нотариус объявляет пару мужем и женой, и немедленно после этого от кротости Софронии не остается и следа. Она дерзит Дону Паскуале, требует нанять новую прислугу и раздает распоряжения о покупке в дом дорогостоящих вещей. Новоиспеченный муж в ужасе от происходящего.

Дни идут, а в дом Дона Паскуале нескончаемым потоком продолжают приходить счета. Норина вновь испытывает терпение мужа, говоря, что собирается посетить театр. Когда он запрещает ей идти, она едко замечает, что возрастному супругу уже пора спать и, уходя, словно случайно, роняет записку, в которой некий кавалер назначает Софронии встречу в саду. У Дона Паскуале возникает план мести, он зовет на помощь Малатесту – больше всего на свете он теперь хочет избавиться от своей супруги. Вот бы женить племянника на Норине, чтобы сохранить хоть какие-то остатки состояния.

Эрнесто и Норина в ночном полумраке объясняются друг другу в любви. Едва молодой человек успевает скрыться, появляется Дон Паскуале в сопровождении доктора. Он начинает искать любовника супруги, зовет Эрнесто и требует, чтобы тот женился на Норине. В конце концов, Малатеста объясняет старику, какую шутку с ним разыграли. Дон Паскуале недолго сердится, а затем прощает и искренне благословляет молодых.