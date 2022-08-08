В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ 14-Ю ГОДОВЩИНУ ГРУЗИНСКОЙ АГРЕССИИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. В посольстве Южной Осетии в Абхазии почтили память погибших во время грузинской агрессии в августе 2008 года. В этот день сюда пришли вице-президент Бадра Гунба,. заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер Кристина Озган, министр обороны Владимир Ануа, министр культуры Даур Кове, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, полномочный представитель ПМР в РА Гарри Купалба.

«Сегодня мы вспоминаем жертв августовской трагедии. Безусловно, это кровавое событие, которое было организованно грузинскими властями, войдёт в историю народа Южной Осетии как свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности осетинского народа.

Народ Южной Осетии героический отстоял своё право жить и развиваться на своей земле. Это показатель того, что, к сожалению, грузинское государство не отказалось от своих намерении по истреблению народа Осетии. Мы также испытали все тяготы войны с Грузией и знаем цену миру. Мы, конечно же, будем делать все для того, чтобы сохранить мир на наших землях.

В этот День скорби хотел бы пожелать народу Южной Осетии благополучия, мирного неба над головой, развития. Народ Осетии заслужил выстраивать своё будущее так, как ему это видится», – сказал Бадра Гунба.

Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев поблагодарил Бадру Гунба за пожелания и подчеркнул, что народ Осетии ценит поддержку Абхазии и знает, с какой болью была воспринята здесь весть об агрессии грузинской армии.

Вспоминая о событиях августа 2008 года посол Южной Осетии особо подчеркнул, что именно благодаря помощи Российской Федерации югоосетинскому народу удалось дать достойный отпор агрессорам.

«Уже стало традицией, 8 августа мы ежегодно собираемся в посольстве и отдаем дань памяти тем, кто отдал свои жизни за ободу и независимость Республики Южная Осетия. Прошло уже 14 лет с того времени, когда в ночь с 7 на 8 августа 2008 года фашистский режим Грузии под руководством Михаила Саакашвили решил провести операцию под кодовым названием «Чистое поле», – сказал Боциев.

В ночь с 7 на 8 августа на Цхинвал и окружающие его села обрушился шквал артиллерийского огня.

«Страшная ночь была в Цхинвале. Да, мы знали, что рано или поздно наступит момент, когда надо будет отражать вражеские атаки. Предварительно небольшое количество детей было вывезено из города, но большая часть мирного населения оставалась в Цхинвале. Снаряды падали на дома, детские сады, школы. В первую очередь было атаковано расположение российских миротворцев. После того как началась атака вражеской артиллерии, грузинское руководство заявило о начале войны и «наведении конституционного порядка», – сказал Боциев.

«Операция «Чисто поле» предполагала уничтожение Южной Осетии и геноцид нашего народа. Руководство Грузии рассчитывало занять Южную Осетию за несколько часов и практически на второй день провести в Цхинвале «парад победителей». За время военной операции было разрушено 745 домов мирных граждан, более 200 предприятии и организаций были разграблены и уничтожены. Огромное количество защитников Южной Осетии погибло. Город не сдавался, силы были не равные, надежда оставалась на помощь великой России. И она пришла. Враг был разбит и вытеснен за пределы Южной Осетии», - отметил посол РЮО в Абхазии.

22 военнослужащих российской армии были удостоены звания «Герой Российской Федерации», 8 человек – посмертно.

Мы никогда не забудем подвиг российских солдат, офицеров которые вместе с защитниками Южной Осетии отразили атаку агрессора», – сказал посол.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посетивший посольство Южной Осетии, подчеркнул, что Российская Федерация будет продолжать защищать братские народы:

«Для нас эта дата очень символична. Уже тогда было понятно, что зловещий план Грузии не ограничится только Осетией, следующим этапом была бы Абхазию. Для нас эта дата символична и потому, что была проведена уникальная по своему характеру операция по принуждению агрессора к миру. Тем самым Российская Федерация дала понять, что братские народы мы никогда не оставим в беде. Мы, как продолжатель Советского Союза, чувствуем свою ответственность за тех граждан бывшего Союза, которые в силу разным причин оказались за пределами Российской Федерации. Вы знаете, что большинство граждан Южной Осетии и Абхазии получили российские паспорта, и защищая Южную Осетию и Абхазию мы защищаем в том числе и своих граждан», – подчеркнул Михаил Шургалин.