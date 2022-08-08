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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: СТОЙКИЙ И ХРАБРЫЙ НАРОД ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ВЫСТОЯЛ ПЕРЕД НАТИСКОМ ВРАГА

Новости Понедельник, 08 августа 2022 18:46
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АСЛАН БЖАНИЯ: СТОЙКИЙ И ХРАБРЫЙ НАРОД ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ВЫСТОЯЛ ПЕРЕД НАТИСКОМ ВРАГА

Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. В связи с 14-ой годовщиной вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии президент Аслан Бжания направил письмо президенту РЮО Алану Гаглоеву. 

«Уважаемый Алан Эдуардович, от имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю искренние слова поддержки в связи с 14-ой годовщиной начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия.

Совершив бесчеловечное и вероломное преступление, Грузия в очередной раз показала всему международному сообществу свои истинные цели и лицо.

Стойкий и храбрый народ Южной Осетии выстоял перед натиском врага, отстоял свою независимость и свободу. Мы благодарны Российской Федерации, вставшей на защиту югоосетинского народа, защиту справедливости и мира.

Народ Республики Абхазия знает, что такое боль утраты родных и близких и сегодня скорбит вместе с братским югоосетинским народом.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Алан Эдуардович, и народу Южной Осетии – мира, добра и процветания», – говорится в письме. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 08 августа 2022 18:50

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