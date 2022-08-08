АСЛАН БЖАНИЯ: СТОЙКИЙ И ХРАБРЫЙ НАРОД ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ВЫСТОЯЛ ПЕРЕД НАТИСКОМ ВРАГА
Сухум. 8 августа 2022. Абхазия-Информ. В связи с 14-ой годовщиной вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии президент Аслан Бжания направил письмо президенту РЮО Алану Гаглоеву.
«Уважаемый Алан Эдуардович, от имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю искренние слова поддержки в связи с 14-ой годовщиной начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия.
Совершив бесчеловечное и вероломное преступление, Грузия в очередной раз показала всему международному сообществу свои истинные цели и лицо.
Стойкий и храбрый народ Южной Осетии выстоял перед натиском врага, отстоял свою независимость и свободу. Мы благодарны Российской Федерации, вставшей на защиту югоосетинского народа, защиту справедливости и мира.
Народ Республики Абхазия знает, что такое боль утраты родных и близких и сегодня скорбит вместе с братским югоосетинским народом.
Позвольте пожелать Вам, уважаемый Алан Эдуардович, и народу Южной Осетии – мира, добра и процветания», – говорится в письме.
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