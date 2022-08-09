АСТАМУРУ ДЖОПУА ОТКАЗАЛИ В АМНИСТИИ

Сухум. 9 августа 2022. Абхазия-Информ. Сухумский горсуд отказал в удовлетворении искового заявления Астамура Джопуа к МВД о незаконности неприменения к нему амнистии.

Верховный суд 30 мая направил дело об амнистии на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Адвокат Джопуа считает, что подзащитный, как участник боевых операций по защите Абхазии, имеет право на сокращение срока заключения вполовину. МВД же уверено, что осужденный не может на это рассчитывать.

Астамур Джопуа был приговорен в апреле 2018 года к 20 годам заключения за изнасилование малолетней девочки, угрозу убийством и незаконный оборот оружия.