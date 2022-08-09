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Абхазия Информ

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Новости Вторник, 09 августа 2022 13:53
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ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Сухум. 9 августа 2022. Абхазия-Информ. Бригада по очистке ж/д путей проводит работы на участке Агудзера-Адзюбжа, сообщает пресс-служба АЖД. Руководитель бригады Ричард Бутба отметил, что это трудоёмкая работа и требует больших усилий.

Растительность – настоящая проблема для железной дороги, она мешает при обслуживании и осмотре железной дороги, особенно, при движении составов, закрывая видимость машинистам. От сорняков и деревьев бригада уже очистила более 15 километров пути.

«К сожалению, приходится вырубать и деревья, при непогоде они могут свалиться на ж/д пути, что приведет к остановке движения всех составов. В отдельных случаях может даже нанести ущерб поездам», – сказал Бутба.

Помимо механической чистки, бригада также сжигает нежелательную растительность или обрабатывает их гербицидами. От растительности очищают и заброшенные ж/д станции.

«После очистки габаритов путей от сорняков, их необходимо обрабатывать гербицидами, чтобы они как можно дольше не росли. Если уничтожить их механическим способом, они в скором времени вырастают снова», – сказал руководитель бригады.

Бутба отметил, что у них очень слаженный коллектив: «Хочу сказать спасибо моей бригаде, они работают не жалея сил и с полной самоотдачей».

Он подчеркнул, что граждане, которые живут рядом с железной дорогой, благодарны за их труд. Они отмечают, что за железной дорогой долгие годы так не ухаживали.

Руководитель бригады также отметил, что со стороны руководства АЖД в лице гендиректора Арсоуа Читанава всегда есть понимание и поддержка. По его словам, он был инициатором создания такой бригады.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 09 августа 2022 13:58

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