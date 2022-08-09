АБУ-ЮСУФУ БАНОВУ ВРУЧИЛИ ОРДЕН «АХЬДЗ-АПША» III СТЕПЕНИ
Сухум. 9 августа 2022. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба вручил председателю Совета старейшин Карачаево-Черкесии Абу-Юсуфу Банову высшую государственную награду Республики Абхазия – орден «Ахьдз-Апша» III степени.
Указом Президента Аслана Бжания за заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией и активную общественную деятельность Абу-Юсуф Банов 3 мая 2022 года был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
«Хочу поблагодарить Вас за поддержку нашей Республике в самый тяжелый период, период Отечественной войны народа Абхазии. Вы всячески поддерживали наш народ, были рядом. Эту поддержку мы чувствуем по сей день. Исходя из Ваших заслуг, президент Аслан Бжания подписал Указ о награждении Вас высшей государственной наградой, орденом «Ахьдз-Апша». Я хочу еще раз поблагодарить Вас за Ваш вклад в развитие братских взаимоотношений народов Абхазии и КЧР, и уверен, что наши братские отношения будут укрепляться и развиваться. Поздравляю Вас с наградой», – отметил в своем приветственном слове Бадра Гунба.
Абу-Юсуф Банов поблагодарил руководство республики за высокую оценку его деятельности.
Об этом сообщает сайт президента.