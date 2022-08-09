АБУ-ЮСУФУ БАНОВУ ВРУЧИЛИ ОРДЕН «АХЬДЗ-АПША» III СТЕПЕНИ

«Хочу поблагодарить Вас за поддержку нашей Республике в самый тяжелый период, период Отечественной войны народа Абхазии. Вы всячески поддерживали наш народ, были рядом. Эту поддержку мы чувствуем по сей день. Исходя из Ваших заслуг, президент Аслан Бжания подписал Указ о награждении Вас высшей государственной наградой, орденом «Ахьдз-Апша». Я хочу еще раз поблагодарить Вас за Ваш вклад в развитие братских взаимоотношений народов Абхазии и КЧР, и уверен, что наши братские отношения будут укрепляться и развиваться. Поздравляю Вас с наградой», – отметил в своем приветственном слове Бадра Гунба.



Абу-Юсуф Банов поблагодарил руководство республики за высокую оценку его деятельности.

Об этом сообщает сайт президента.